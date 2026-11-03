Scaloni presentó la primera lista de la Selección sin Messi: las sorpresas y ausencias

El entrenador dio a conocer los convocados para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.
Lionel Scaloni presentó la primera lista de convocados de la Selección argentina después del retiro de Lionel Messi, de cara a los dos amistosos que cerrarán el calendario de 2026. La Albiceleste enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en la Bombonera y a Costa Rica el 17 en el estadio Mario Alberto Kempes.
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Entre las principales novedades aparece Aaron Anselmino, mientras que Gonzalo Montiel y Mariano Troilo regresan a la consideración del cuerpo técnico. La convocatoria empieza a mostrar la renovación que Scaloni busca consolidar tras la salida de varios referentes.
También hay ausencias importantes. Cristian “Cuti” Romero y Lautaro Martínez no integran la nómina, mientras que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso tampoco aparecen entre los citados.
A ellos se suman las bajas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, ya retirados de la Selección, además de otros futbolistas que no estarán disponibles para esta fecha FIFA.
La lista incluye una combinación de nombres habituales y futbolistas que buscan afirmarse en el nuevo ciclo de la Selección argentina.
Entre los arqueros aparecen Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.
En defensa fueron citados Gonzalo Montiel, Agustín Giay, Aaron Anselmino, Mariano Troilo, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega.
En el mediocampo aparecen Ezequiel Fernández, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Matías Soulé, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.
En ataque, Scaloni convocó a Gianluca Prestianni, Thiago Almada, Santiago Castro y Julián Álvarez.
La nómina será la base para los dos últimos compromisos del año, en una etapa que comienza a mostrar una Selección argentina con nuevos nombres y sin Messi como referencia dentro del plantel.