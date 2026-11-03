Scaloni presentó la primera lista de la Selección sin Messi: las sorpresas y ausencias

El entrenador dio a conocer los convocados para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

Hoy 13:23

Lionel Scaloni presentó la primera lista de convocados de la Selección argentina después del retiro de Lionel Messi, de cara a los dos amistosos que cerrarán el calendario de 2026. La Albiceleste enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en la Bombonera y a Costa Rica el 17 en el estadio Mario Alberto Kempes.

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Entre las principales novedades aparece Aaron Anselmino, mientras que Gonzalo Montiel y Mariano Troilo regresan a la consideración del cuerpo técnico. La convocatoria empieza a mostrar la renovación que Scaloni busca consolidar tras la salida de varios referentes.

También hay ausencias importantes. Cristian “Cuti” Romero y Lautaro Martínez no integran la nómina, mientras que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso tampoco aparecen entre los citados.

A ellos se suman las bajas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, ya retirados de la Selección, además de otros futbolistas que no estarán disponibles para esta fecha FIFA.

Los convocados para los amistosos

La lista incluye una combinación de nombres habituales y futbolistas que buscan afirmarse en el nuevo ciclo de la Selección argentina.

Entre los arqueros aparecen Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.

En defensa fueron citados Gonzalo Montiel, Agustín Giay, Aaron Anselmino, Mariano Troilo, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

En el mediocampo aparecen Ezequiel Fernández, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Matías Soulé, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

En ataque, Scaloni convocó a Gianluca Prestianni, Thiago Almada, Santiago Castro y Julián Álvarez.

La nómina será la base para los dos últimos compromisos del año, en una etapa que comienza a mostrar una Selección argentina con nuevos nombres y sin Messi como referencia dentro del plantel.