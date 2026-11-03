“Lo planteé durante mucho tiempo”: Bullrich apoyó las medidas de Caputo y marcó su postura

La senadora respaldó los anuncios económicos para las pequeñas y medianas empresas y reclamó iniciativas que permitan impulsar la actividad durante la etapa de estabilización.
La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, destacó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de suspensión de embargos a las pymes hasta mayo de 2027 y volvió a hacerle reclamos al Gobierno: “Lo planteé durante mucho tiempo”.
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Bullrich dijo: “El anuncio para aliviar la situación de las PyMEs es positivo. Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde. Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas. Apoyar a quienes crean riqueza, invierten y generan trabajo es fundamental”.
La senadora oficialista dijo en su cuenta de X: “En un momento difícil del proceso de estabilización, hacen falta medidas concretas que ayuden a mover la economía, sin volver a las recetas del gasto descontrolado ni al plan platita. Vamos a seguir acercando propuestas y trabajando para que el rumbo económico se traduzca en progreso y para que los resultados lleguen a todos”.
De esta manera Bullrich volvió a hacerle reclamos al Gobierno, al plantear la necesidad de “prender los motores que faltan, lograr en este tiempo que queda de Gobierno que esto se prenda más rápido”, en relación a la situación económica.