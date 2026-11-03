“Lo planteé durante mucho tiempo”: Bullrich apoyó las medidas de Caputo y marcó su postura

La senadora respaldó los anuncios económicos para las pequeñas y medianas empresas y reclamó iniciativas que permitan impulsar la actividad durante la etapa de estabilización.

Hoy 13:31

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, destacó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de suspensión de embargos a las pymes hasta mayo de 2027 y volvió a hacerle reclamos al Gobierno: “Lo planteé durante mucho tiempo”.

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Bullrich dijo: “El anuncio para aliviar la situación de las PyMEs es positivo. Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde. Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas. Apoyar a quienes crean riqueza, invierten y generan trabajo es fundamental”.

La senadora oficialista dijo en su cuenta de X: “En un momento difícil del proceso de estabilización, hacen falta medidas concretas que ayuden a mover la economía, sin volver a las recetas del gasto descontrolado ni al plan platita. Vamos a seguir acercando propuestas y trabajando para que el rumbo económico se traduzca en progreso y para que los resultados lleguen a todos”.

De esta manera Bullrich volvió a hacerle reclamos al Gobierno, al plantear la necesidad de “prender los motores que faltan, lograr en este tiempo que queda de Gobierno que esto se prenda más rápido”, en relación a la situación económica.