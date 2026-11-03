Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 NOV 2026 | 30º
X
País

“Lo planteé durante mucho tiempo”: Bullrich apoyó las medidas de Caputo y marcó su postura

La senadora respaldó los anuncios económicos para las pequeñas y medianas empresas y reclamó iniciativas que permitan impulsar la actividad durante la etapa de estabilización.

Hoy 13:31

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, destacó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de suspensión de embargos a las pymes hasta mayo de 2027 y volvió a hacerle reclamos al Gobierno: “Lo planteé durante mucho tiempo”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bullrich dijo: “El anuncio para aliviar la situación de las PyMEs es positivo. Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde. Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas. Apoyar a quienes crean riqueza, invierten y generan trabajo es fundamental”.

La senadora oficialista dijo en su cuenta de X: “En un momento difícil del proceso de estabilización, hacen falta medidas concretas que ayuden a mover la economía, sin volver a las recetas del gasto descontrolado ni al plan platita. Vamos a seguir acercando propuestas y trabajando para que el rumbo económico se traduzca en progreso y para que los resultados lleguen a todos”.

De esta manera Bullrich volvió a hacerle reclamos al Gobierno, al plantear la necesidad de “prender los motores que faltan, lograr en este tiempo que queda de Gobierno que esto se prenda más rápido”, en relación a la situación económica.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El intendente de Pozo Hondo reveló que el abuso de la adolescente habría ocurrido en el Concejo Deliberante
  2. 2. La decisión que tomó el arquero del Andorra tras la muerte del futbolista con el que chocó
  3. 3. Dolor en el fútbol español: murió Jesús de Miguel tras un violento choque con el arquero rival
  4. 4. Violenta gresca en el barrio General Paz: un trabajador de Uber fue baleado en medio de un enfrentamiento entre bandas
  5. 5. VIDEO | Un camionero enfrentó a dos delincuentes que intentaron robarle en plena Ruta 34
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT