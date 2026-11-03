Qué necesita River para jugar los octavos de final del Clausura en el Monumental y por qué depende de otros resultados

El Millonario ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs, pero deberá defender el cuarto puesto de la Zona B en la última fecha.

Hoy 12:43

River Plate afrontará este jueves un partido decisivo frente a Aldosivi, desde las 15 en el estadio José María Minella, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. Después de la derrota en el Superclásico ante Boca, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscará asegurar una ventaja importante para los playoffs: disputar los octavos de final como local en el Monumental.

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El Millonario ya tiene garantizada su clasificación a la siguiente instancia, pero ocupa el cuarto puesto de la Zona B con 23 puntos, una posición que deberá defender frente a varios perseguidores.

Además, tras quedar sin posibilidades matemáticas de ingresar a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual, River necesita conquistar el Clausura para obtener un lugar en el máximo torneo continental.

Qué resultados necesita River para mantener el cuarto puesto

El equipo de Ponzio ya no puede alcanzar a Gimnasia de La Plata, que marcha tercero con 28 unidades. Por eso, su objetivo será conservar la cuarta posición, que le permitiría comenzar los playoffs en condición de local.

Detrás aparecen Belgrano y Barracas Central, ambos con 23 puntos, e Independiente Rivadavia, con 22. La diferencia de gol favorece a River, que tiene +5, contra +3 del Pirata, +2 del Guapo y -3 de la Lepra mendocina.

Estos son los escenarios posibles:

Si River gana: llegará a 26 puntos y tendrá grandes posibilidades de conservar el cuarto puesto. Sin embargo, Belgrano y Barracas podrían igualarlo en unidades, por lo que la diferencia de gol sería determinante.

llegará a 26 puntos y tendrá grandes posibilidades de conservar el cuarto puesto. Sin embargo, Belgrano y Barracas podrían igualarlo en unidades, por lo que la diferencia de gol sería determinante. Si River empata: alcanzará los 24 puntos y necesitará que sus principales perseguidores no ganen. Además, deberá prestar atención a Sarmiento, que también conserva posibilidades de superarlo.

alcanzará los 24 puntos y necesitará que sus principales perseguidores no ganen. Además, deberá prestar atención a Sarmiento, que también conserva posibilidades de superarlo. Si River pierde: se quedará con 23 unidades y podría ser desplazado por varios equipos. A Belgrano y Barracas les alcanzaría con empatar, mientras que Independiente Rivadavia y Sarmiento podrían superarlo con una victoria.

La importancia de definir los octavos en el Monumental

Con el formato de eliminación directa del Torneo Clausura, terminar entre los cuatro primeros de la zona permite disputar los octavos de final como local, una ventaja deportiva importante para River.

El equipo también podría volver a jugar en el Monumental en instancias posteriores, dependiendo de su posición final y de los rivales que continúen en competencia.

Por eso, el encuentro ante Aldosivi será fundamental para las aspiraciones del Millonario, que buscará dejar atrás el golpe sufrido en La Bombonera y comenzar los playoffs de la mejor manera posible.

Con la Copa Sudamericana 2027 ya asegurada, River necesita ganar el Clausura para regresar a la Libertadores. El primer paso será intentar conservar el cuarto puesto y hacer valer su localía en los octavos de final.