Cambio de horario para el partido entre Central Córdoba y Lanús por la última fecha del Torneo Clausura

La Liga Profesional modificó la programación del encuentro que disputarán el Ferroviario y el Granate en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Hoy 12:26

Central Córdoba afrontará el domingo el último compromiso del Torneo Clausura 2026. El Ferroviario recibirá a Lanús en el Estadio Único Madre de Ciudades, en un encuentro que estaba programado inicialmente para las 17.

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Sin embargo, este martes se confirmó una modificación en la programación y el partido comenzará finalmente a las 19.30, dos horas y media más tarde de lo previsto.

El equipo dirigido por Sebastián Domínguez afrontará este compromiso con la necesidad de reencontrarse con la victoria después de acumular 11 partidos consecutivos sin ganar.

El Ferroviario viene de sufrir una derrota por 2-0 frente a Platense y buscará cerrar su participación en el campeonato con un resultado positivo para evitar terminar en el último puesto de la Zona A.

Con la permanencia en Primera División asegurada y sin posibilidades de ingresar a los playoffs, Central Córdoba intentará despedirse de sus hinchas con una alegría, en medio de un proceso de renovación del plantel de cara a la temporada 2027.

Central Córdoba vs. Lanús: día y nuevo horario

Fecha: Domingo 8 de noviembre.

Domingo 8 de noviembre. Nuevo horario: 19.30.

19.30. Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 16.

De esta manera, el Ferroviario cerrará el torneo ante Lanús el domingo desde las 19.30 con el objetivo de ponerle fin a su extensa racha negativa y terminar el año con una victoria ante su gente.