La foto íntima de Barby Silenzi y El Polaco que se volvió viral tras los rumores de crisis

La pareja sorprendió en las redes sociales con una postal muy íntima que llamó la atención de sus seguidores y volvió a ponerlos en el centro de la escena.

Hoy 11:22

El Polaco y Barby Silenzi siguen muy enamorados. En las últimas horas, luego de que en las redes se rumoreara sobre una nueva crisis, compartieron una foto en la cama, después de hacer el amor, que encendió a sus fans.

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La pareja se mostró sin ropa, abrazada y con sus caras en primer plano. Se trató de una selfie que evidenció la complicidad y química que sigue habiendo entre ellos a pesar de los años y las separaciones que tuvieron en el medio.

Hace muy poco, El Polaco y Silenzi decidieron agrandar la familia con un “varoncito”, tal como contó ella en Instagram. Después de pensarlo, se animaron a adoptar un cachorro, que se volvió el mejor amigo de sus hijas.

A mediados de mayo, el músico visitó a Mirtha Legrand en su programa de los sábados a la noche y la sorprendió con una propuesta totalmente insólita que dejó con la boca abierta a la diva.

El Polaco le contó a la conductora que está estudiando para ser piloto de avión, y le preguntó si quería ir a dar una vuelta cuando tenga la licencia en las manos. Sin embargo, La Chiqui rechazó la invitación.

“Arranqué el curso hace dos semanas. Es algo que siempre quise hacer desde muy chico. Fui una vez a Brasil y el piloto me hizo subir a la cabina. Me prendió todas las lucecitas y yo me quedé loco. Siempre me quedó en mi cabeza eso y mi viejo decía que iba a ser piloto de avión. Nunca imaginé que se me iba a dar la oportunidad”, detalló sobre su nueva faceta.