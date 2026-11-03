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La ventaja que tiene Boca sobre Argentinos y Rosario Central en la lucha por la tabla anual

El Xeneize, el Bicho y el Canalla buscarán sumar una nueva estrella el sábado.

Hoy 11:40

Boca Juniors llega a la última fecha del Torneo Clausura 2026 con una ventaja fundamental en la lucha por el título de la tabla anual. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena suma 60 puntos y una diferencia de gol de +22, un registro que lo posiciona por encima de sus principales perseguidores.

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Argentinos Juniors también acumula 60 unidades, pero tiene una diferencia de gol de +12, mientras que Rosario Central aparece tercero con 59 puntos y un saldo de +16.

El triunfo de Boca frente a River en el Superclásico le permitió recuperar la cima y llegar a la jornada decisiva dependiendo de sí mismo: si derrota a Defensa y Justicia en La Bombonera, se consagrará campeón de Liga.

La diferencia de gol, el factor que favorece a Boca

Según el reglamento de la Liga Profesional, cuando dos o más equipos terminan igualados en puntos en la tabla general, el primer criterio de desempate es la diferencia de gol.

En ese aspecto, Boca cuenta con una ventaja considerable: supera por diez goles a Argentinos Juniors y por seis a Rosario Central.

Por eso, incluso si el Xeneize termina igualado en puntos con alguno de sus perseguidores, tendrá grandes posibilidades de quedarse con el título gracias a ese registro.

Si también existiera igualdad en la diferencia de gol, se considerará la cantidad de goles a favor. Posteriormente, los criterios serán la tabla de Fair Play y, en última instancia, un sorteo.

Cuándo juegan Boca, Argentinos y Rosario Central

Los tres equipos disputarán sus encuentros de la última fecha el sábado 7 de noviembre, desde las 17.30, en una definición que promete mantener la expectativa hasta el final.

EquipoPuntosDif. de golRival
Boca60+22Defensa y Justicia (local)
Argentinos Juniors60+12Huracán (local)
Rosario Central59+16Estudiantes de Río Cuarto (local)

Con este panorama, Boca tiene la posibilidad de conquistar una nueva estrella sin depender de otros resultados, mientras que Argentinos y Rosario Central deberán ganar sus compromisos y esperar un tropiezo del equipo de La Ribera para quedarse con el primer puesto de la tabla anual.

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