El intendente Benavente tomó juramento a los subsecretarios que formarán parte de la nueva gestión

El jefe comunal instó a los nuevos funcionarios a desempeñar sus responsabilidades con dedicación en beneficio de la comunidad.

Hoy 11:50

El intendente, Ing. Mario Benavente, encabezó la ceremonia de toma de juramento de los nuevos subsecretarios que se incorporan a su equipo de gobierno, reafirmando el compromiso de continuar trabajando por el crecimiento y desarrollo de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Asumieron sus funciones Francisco Zamora, como subsecretario de Economía; Diego Brunet, como subsecretario de Turismo; Gustavo Trejo, como subsecretario de Obras Públicas; María José Molina, como subsecretaria de Planeamiento y Desarrollo Urbano; Nicolás Montenegro, como subsecretario de Gobierno; Nancy Bravo, como subsecretaria de Educación y Desarrollo Comunitario; y Mauro Kalinski, como subsecretario de Salud y Desarrollo Social.

Durante el acto, el jefe comunal instó a los nuevos funcionarios a desempeñar sus responsabilidades con dedicación en beneficio de la comunidad y priorizando el trabajo en equipo.