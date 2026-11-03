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Caputo anunció que suspenderá los embargos a las pymes hasta mayo de 2027

Durante la 32° Conferencia Industrial de la UIA, el ministro de Economía anunció medidas de alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas.

Hoy 11:01
Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes la suspensión de los embargos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) hasta mayo de 2027, en el marco de la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). La medida forma parte de un conjunto de iniciativas de alivio fiscal destinadas a acompañar al sector productivo.

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Durante su exposición, el funcionario buscó transmitir un mensaje de respaldo a los empresarios y defendió las medidas adoptadas por el Gobierno. “Esto no es un plan platita, es darle una solución a un problema heredado”, afirmó al explicar el alcance de las disposiciones.

Caputo también se refirió a la disponibilidad de divisas y al escenario económico que enfrenta el país. “Hoy hay dólares y mañana habrá más”, aseguró, en un mensaje orientado a llevar previsibilidad y confianza al sector privado.

La suspensión de los embargos constituye uno de los principales anuncios de la jornada y apunta a ofrecer un margen de alivio financiero a las empresas que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias.

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