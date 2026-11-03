Cuando no te va a tocar: un motociclista esquivo la muerte dos veces en pocos segundos

Todo quedó registrado en video por una cámara de seguridad: primero golpea contra una camioneta y queda en medio de una avenida, segundos después otro vehículo pasa y arrastra a la moto.
Un motociclista sobrevivió de milagro a un brutal accidente ocurrido el 1 de noviembre en Santo Domingo, Ecuador, tras salir despedido por el aire al chocar con un auto en el baipás viario Quito-Quevedo.
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En menos de un minuto, otro vehículo pasó por encima de la moto destrozada y por poco no lo arrolló.
Las cámaras de seguridad capturaron la escena, en la que ambos autos abandonaron el lugar, mientras el conductor accidentado logró ponerse de pie y alejarse por sus propios medios.
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