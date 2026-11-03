Detuvieron a dos comerciantes chinos acusados de mantener privado de su libertad a un jubilado

El procedimiento se realizó en un supermercado ubicado en avenida Aguirre y Formosa, en el barrio Juan Felipe Ibarra. La víctima, de 74 años, denunció que estuvo retenida contra su voluntad durante más de una hora.

Hoy 11:03

Dos comerciantes de nacionalidad china fueron detenidos este martes en la ciudad Capital, acusados de un presunto caso de privación ilegítima de la libertad contra un jubilado de 74 años.

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El operativo se concretó alrededor de las 9.30, mediante un allanamiento en un establecimiento comercial ubicado en la intersección de avenida Aguirre y calle Formosa, en el barrio Juan Felipe Ibarra.

Los detenidos fueron identificados como Lin Feihong y Chen Jian, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente. La medida fue autorizada por el juez de Control y Garantías en lo Penal, Sergio Mario Guillet, a partir de un requerimiento de la fiscal Luján González Garay, integrante del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Capital.

La denuncia de un jubilado de 74 años

La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre de 74 años, quien manifestó que había permanecido retenido contra su voluntad durante más de 60 minutos en el interior del supermercado administrado por los comerciantes.

De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, el episodio habría comenzado por un reclamo económico relacionado con un accidente ocurrido anteriormente.

Los comerciantes pretendían que el jubilado se hiciera cargo de los daños ocasionados en un toldo o estructura del establecimiento, luego de que un empleado que realiza tareas de recolección de huesos y menudencias en el rubro de la carnicería chocara accidentalmente contra ese elemento.

Secuestraron las cámaras de seguridad

Durante el procedimiento, los efectivos policiales también secuestraron un dispositivo grabador que contiene las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del comercio.

El material fílmico correspondería a los movimientos del 21 de octubre de 2026 y será sometido a peritajes para aportar elementos a la investigación judicial.

Del operativo participaron efectivos de la Brigada Interna de la Comisaría Comunitaria N.º 5, personal de Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 1 Zona Norte, la Unidad Motorizada y efectivos femeninos de la Comisaría de la Mujer y la Familia.

La causa continúa bajo investigación del Ministerio Público Fiscal, que buscará establecer las circunstancias del episodio y las responsabilidades de los dos comerciantes detenidos.