Alerta en Colombia por un terremoto de 5,6 grados que sacudió varias zonas del país

El epicentro fue localizado en Chaparral, departamento de Tolima, y el temblor también se percibió en Bogotá.

Hoy 08:28

Un sismo de magnitud 5,6 se registró este martes en Colombia. El epicentro fue localizado en Chaparral, en el departamento del Tolima, una zona que en las últimas semanas registró una importante sucesión de movimientos sísmicos, y se sintió en el Valle del Cauca y Bogotá.

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El temblor volvió a poner el foco sobre la actividad que se desarrolla en ese municipio desde el 20 de septiembre. Durante ese período, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) documentó numerosos eventos de baja y moderada magnitud.

De acuerdo con los datos difundidos previamente por el organismo, entre el 20 y el 30 de septiembre se localizaron más de 1100 sismos de magnitud superior a 2,0 en Chaparral.

El SGC señaló que una secuencia de estas características no había sido documentada anteriormente desde que comenzó a operar la Red Sismológica Nacional de Colombia.

Según varios reportes, el sismo también se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá, Cali, Manizales, Armenia, entre otras.

De igual manera, la Alcaldía de Cali informó que el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo se activó de manera preventiva. Mientras tanto, los organismos de socorro y las autoridades adelantan labores de monitoreo y verificación en la ciudad.

Las primeras imágenes que se viralizaron en redes muestran que los vecinos lograron autoevacuarse y refugiarse en la calle mientras se desarrollaba el fenómeno.

Hasta el momento, la Gobernación del Valle señaló que los coordinadores y los organismos de socorro del departamento no reportan afectaciones tras el sismo. De igual manera, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indicó que continúa el barrido con las autoridades locales para verificar la situación en la zona.