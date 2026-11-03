Ben Wang negocia para interpretar a Iceman en la nueva película de X-Men

El actor de Karate Kid: Legends y Los juegos del hambre podría incorporarse al reinicio de la franquicia de Marvel Studios. El acuerdo todavía no está cerrado y compartiría elenco con Sadie Sink, Kit Connor y Adam Driver.

Hoy 08:29

Ben Wang se encuentra en negociaciones para interpretar a Bobby Drake, conocido como Iceman, en la próxima película de los X-Men de Marvel Studios. La información fue publicada por Variety y Deadline, que señalaron que las conversaciones están avanzadas, aunque todavía no se alcanzó un acuerdo definitivo.

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El actor, que ganó reconocimiento por su participación en Karate Kid: Legends y próximamente aparecerá en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, asumiría uno de los personajes fundadores de los X-Men en los cómics.

Creado por Stan Lee y Jack Kirby, Bobby Drake debutó en 1963 en el primer número de The X-Men. Es un mutante capaz de generar y controlar el hielo y las bajas temperaturas. En las anteriores películas de la franquicia, el personaje fue interpretado por Shawn Ashmore.

De concretarse su incorporación, Wang se sumaría a un elenco que ya cuenta con Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Cíclope y Asa Germann como Ángel. También forman parte del proyecto Christopher Abbott como el profesor Charles Xavier, Adam Driver como Mister Sinister, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue y Maya Boyd como Tormenta.

La dirección estará a cargo de Jake Schreier, responsable de Thunderbolts, mientras que el guion será desarrollado por Lee Sung Jin y Joanna Calo. La producción estará en manos de Kevin Feige.

La nueva película representa el reinicio cinematográfico de los mutantes bajo el sello de Marvel Studios, después de las anteriores adaptaciones realizadas por Fox.

El estreno en los cines está previsto para el 5 de mayo de 2028.