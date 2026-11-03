Laura Alonso cruzó a Cristina Kirchner por una posible candidatura en 2027: “Robó y está inhabilitada”

La legisladora porteña del PRO cuestionó a la expresidenta luego de que dejara abierta la posibilidad de competir nuevamente por la Presidencia si logra recuperar sus derechos políticos.

Hoy 08:21

La legisladora porteña del PRO Laura Alonso cuestionó con dureza a Cristina Kirchner luego de que la expresidenta dejara abierta la posibilidad de volver a competir por la Presidencia en las elecciones de 2027.

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“Señora, robó y está inhabilitada”, escribió Alonso en su cuenta de X, en respuesta a las declaraciones que Cristina Kirchner brindó a The Washington Post sobre su futuro político.

La exmandataria había sido consultada sobre una eventual candidatura presidencial y respondió: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”. Actualmente, Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema.

A partir de esa declaración, Alonso cuestionó la posibilidad de que la expresidenta pueda volver a competir electoralmente y comparó su situación con la de otros exfuncionarios condenados.

“¿Por qué a Cristina Kirchner inhabilitada por corrupta habría que aplicarle la ley distinto de Julio De Vido, Amado Boudou, José López, Ricardo Jaime y otros?”, planteó la dirigente del PRO.

Luego agregó: “Eran funcionarios y robaron, los juzgaron en juicios orales y públicos con todas las garantías y fueron condenados: quedaron inhabilitados. Es lo que prevé el Código Penal”.

Finalmente, Alonso cerró su mensaje con otra definición: “En la República, la ley se aplica igual para todos”.

Cristina Kirchner abrió la puerta a 2027

Las declaraciones que provocaron la reacción de Alonso surgieron de la primera entrevista que Cristina Kirchner concedió a un medio internacional desde que comenzó a cumplir su condena bajo arresto domiciliario.

En diálogo con The Washington Post, la expresidenta no anunció formalmente una candidatura, pero dejó abierta esa posibilidad en caso de lograr revertir su actual situación judicial.

La defensa de Cristina Kirchner presentó además un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el objetivo de cuestionar las condiciones en las que fue juzgada y buscar la recuperación de sus derechos políticos. Ese organismo puede pronunciarse sobre eventuales violaciones de tratados internacionales, pero no puede anular por sí mismo una sentencia de la Justicia argentina.

La posibilidad mencionada por Cristina volvió a instalar el debate sobre las candidaturas del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027, aunque su actual inhabilitación le impide postularse mientras permanezca vigente.