Elecciones en Estados Unidos: comenzaron a cerrar las urnas y crece la expectativa por los resultados

Los estadounidenses votaron para renovar el Congreso en unos comicios clave para el futuro del gobierno de Donald Trump. El escrutinio comienza de manera escalonada y los primeros resultados se esperan durante la noche.

Hoy 20:32

Las elecciones de medio término en Estados Unidos entraron este martes 3 de noviembre en una etapa decisiva, con el cierre de los primeros centros de votación y el inicio del escrutinio. La atención está puesta en los resultados que definirán la nueva composición del Congreso y el equilibrio de poder durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump.

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La jornada electoral se desarrolló en un clima de fuerte expectativa política y económica, tanto dentro como fuera del país. Millones de estadounidenses fueron convocados a las urnas para elegir a sus representantes en una votación que podría modificar el escenario legislativo y condicionar las principales iniciativas del Gobierno republicano.

En estos comicios se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 lugares del Senado. Además, se eligen gobernadores en 36 estados y distintos cargos legislativos y locales.

Debido a la extensión territorial de Estados Unidos y las diferencias horarias, el cierre de las urnas se realiza de manera escalonada. Los primeros centros de votación comenzaron a cerrar alrededor de las 20 horas de Argentina, mientras que en otros estados la actividad continuará hasta la madrugada del miércoles.

Los primeros datos del escrutinio comenzarán a difundirse durante la noche, aunque los resultados definitivos podrían demorar varios días e incluso semanas en algunos distritos. Esto se debe a las distintas normas electorales de cada estado, el procesamiento de los votos por correo y la posibilidad de que se registren diferencias ajustadas entre los candidatos.

Uno de los principales interrogantes es si el Partido Republicano logrará conservar el control del Congreso o si los demócratas conseguirán avanzar y obtener una mayoría que les permita limitar la agenda legislativa de Trump.

Entre los estados que concentran mayor atención aparecen Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Texas, Maine y Michigan, donde se desarrollan algunas de las contiendas más relevantes para definir el reparto de bancas.

Las elecciones también generan expectativa en los mercados internacionales y en países como Argentina, debido a la estrecha relación política que mantiene el presidente Javier Milei con Donald Trump. El resultado podría influir en la capacidad del mandatario estadounidense para impulsar sus políticas económicas y exteriores.

Con el escrutinio en marcha en los primeros estados, Estados Unidos aguarda una noche electoral decisiva, cuyos resultados determinarán el escenario político que enfrentará Trump hasta el final de su mandato.