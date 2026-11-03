Tiene 12 años y se consagró campeona de pádel en un torneo regional en Pampa de los Guanacos

Belén Lizardo Torres, oriunda de Sachayoj, volvió a destacarse en una competencia que reunió a parejas de distintas localidades. Junto a Magui Leiva, se quedó con el primer puesto en la séptima categoría femenina.

Hoy 21:26

Con apenas 12 años, Belén Lizardo Torres continúa dando que hablar en el pádel regional. La joven deportista, oriunda de Sachayoj, se consagró campeona de un torneo disputado durante el pasado fin de semana en Pampa de los Guanacos, donde participaron numerosas parejas de distintas localidades de la zona.

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La competencia se desarrolló entre el viernes y el domingo en diferentes canchas de la ciudad, con encuentros correspondientes a varias categorías.

En esta oportunidad, Belén formó dupla con Magui Leiva, también de Sachayoj, y juntas lograron quedarse con el título de la séptima categoría femenina, compitiendo frente a destacadas parejas de la región.

La joven, que actualmente cursa séptimo grado en la ciudad de Quimilí, volvió a llamar la atención por su corta edad y el nivel de juego que demuestra en cada presentación.

Tras el triunfo, Belén agradeció el acompañamiento de sus padres, Ramón Lizardo y Mirta Torres, quienes la apoyan en sus entrenamientos y competencias. También reconoció el trabajo de su profesor Gómez, de Quimilí, quien la prepara diariamente para continuar creciendo en la disciplina.

De esta manera, la pequeña deportista de Sachayoj sumó un nuevo logro a su trayectoria, consolidándose como una de las jóvenes promesas del pádel de la región.