El Cineclub Alberdi abrirá sus puertas en La Banda con la proyección del documental "Raymundo"

La primera función será este sábado 7 de noviembre, a las 20, en la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi. La entrada será libre y gratuita, con la posibilidad de realizar una colaboración voluntaria.

Hoy 21:39

La ciudad de La Banda sumará un nuevo espacio dedicado al cine y la cultura con la inauguración del Cineclub Alberdi, que comenzará sus actividades este sábado 7 de noviembre, a las 20 horas, en la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, ubicada en la esquina de Soler y Alberdi.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La primera función estará dedicada a la proyección de "Raymundo", el reconocido documental dirigido por Virna Molina y Ernesto Ardito, que reconstruye la vida y obra del cineasta argentino Raymundo Gleyzer, desaparecido durante la última dictadura militar en 1976.

En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de una versión remasterizada y restaurada en 2026 por sus propios realizadores, quienes facilitaron una copia de alta calidad para la exhibición.

Un documental reconocido internacionalmente

La película, ópera prima de Molina y Ardito, participó en más de 100 festivales internacionales y obtuvo 18 premios, convirtiéndose en uno de los documentales argentinos más reconocidos.

Durante la realización del film, sus directores también llevaron adelante un importante trabajo de recuperación del legado audiovisual de Gleyzer, que incluyó películas originales, registros familiares, fotografías, negativos y diapositivas.

La elección de esta obra para inaugurar el Cineclub Alberdi tiene un significado especial, ya que cada 27 de mayo se conmemora en Argentina el Día del Documentalista, en memoria de la desaparición del cineasta.

Gleyzer fue uno de los fundadores del grupo Cine de la Base, junto a otros realizadores comprometidos con el cine político y social. Entre sus colaboradores se encontraba Juana Sapire, sonidista, compañera de vida y madre de su hijo Diego, quien ha desempeñado un papel fundamental en la preservación y difusión de su obra.

Precisamente, Juana Sapire aceptó convertirse en madrina del Cineclub Alberdi, un gesto que los organizadores destacaron por su valor simbólico y por el compromiso del nuevo espacio con la memoria y la difusión del cine documental.

Entrada libre y gratuita

La función se realizará en la planta alta de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, en la intersección de Soler y Alberdi, en La Banda.

La entrada será libre y gratuita, aunque los asistentes podrán realizar una contribución económica voluntaria en una urna que estará disponible durante la actividad.

Con esta propuesta, el Cineclub Alberdi buscará consolidarse como un espacio de encuentro, reflexión y difusión de producciones audiovisuales que contribuyan a preservar la memoria histórica y promover el intercambio cultural en la comunidad.