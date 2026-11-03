El Gobierno confirmó dos cadenas nacionales por la visita del papa León XIV: cuándo y a qué hora serán

Las transmisiones se realizarán el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre. Incluirán los discursos del pontífice y Javier Milei, además de una misa multitudinaria en Buenos Aires.

Hoy 22:13

El Gobierno nacional confirmó que realizará dos cadenas nacionales durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Las transmisiones permitirán seguir dos de los acontecimientos más importantes de la agenda del pontífice, que incluirán actividades junto al presidente Javier Milei.

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La primera cadena nacional se realizará el domingo 8 de noviembre, a partir de las 19 horas, durante el encuentro que tendrá lugar en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, Milei y León XIV brindarán discursos ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Según informaron desde la Casa Rosada, participarán del encuentro gobernadores, diputados, senadores, jueces de la Corte Suprema de Justicia y la vicepresidenta Victoria Villarruel, entre otras autoridades. La actividad tendrá un fuerte carácter institucional y marcará uno de los momentos centrales de la visita papal.

La segunda transmisión está prevista para el lunes 9 de noviembre, a las 11:30 horas, cuando el sumo pontífice celebre una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La ceremonia religiosa contará también con la presencia del presidente Javier Milei y se espera una importante concurrencia de fieles. Por este motivo, las autoridades trabajan en un operativo de seguridad que incluirá restricciones de acceso y medidas especiales para organizar el ingreso del público.

Desde el Ejecutivo señalaron que el resto de las actividades del Papa también contará con transmisión oficial, aunque no todas serán emitidas mediante cadena nacional. De esta manera, los medios de comunicación podrán acceder a las imágenes de los distintos encuentros programados.

La agenda de León XIV comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando arribe al Aeroparque Jorge Newbery alrededor de las 16:30, donde será recibido por Milei. Posteriormente, participará de la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá una reunión privada con el mandatario.

Durante su estadía, el pontífice también desarrollará actividades religiosas e institucionales en distintos puntos del país. Finalmente, el miércoles 11 de noviembre será despedido oficialmente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, antes de continuar su gira internacional.