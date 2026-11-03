Eduardo Llugdar brindó una charla a estudiantes sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

La normativa nacional, que modificó el tratamiento de adolescentes en conflicto con la Ley Penal entró en vigencia en septiembre pasado.

Hoy 21:11

El Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia dio una charla sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, para alumnos de primer y segundo año del Colegio Del Centenario, actividad que tuvo lugar en el anfiteatro del establecimiento educativo.

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En la oportunidad, el magistrado estuvo acompañado por el Dr. Darío Alarcon, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero.

En ese marco, la rectora de la institución, Lic. Sara Ponce, agradeció la visita del Dr. Llugdar para hablar de una temática tan importante como es la nueva Ley Penal Juvenil, sobre las instancias y los alcances de la norma.

Seguidamente, el Dr. Dario Alarcón al agradecer la invitación por parte de las autoridades, dijo: "hoy nos convoca hablar del nuevo Régimen Penal Juvenil, la modificación a partir de la Ley 27.801, que. entre uno de los tópicos más importantes es que se baja la edad de imputabilidad de dieciséis a catorce años".

A continuación el Dr. Llugdar, al iniciar su alocución expresó: "hoy quiero conversar con ustedes sobre esta ley, porque en lo personal me preocupa que prácticamente niños y adolescentes con catorce años puedan estar judicializados y esto quiere decir, que quizás por una travesura, por una broma, ustedes estan infringiendo una norma del Código Penal".

Al avanzar en ese concepto, precisó, que, "por ese hecho, les va a tocar la sorpresa que un fiscal por una denuncia de alguien, les diga que ahora hay una ley vigente a partir de septiembre, y que pueden ser imputados, es decir, punibles y que un juez los convoque y generar todo un proceso penal".

Asimismo, expresó que, "el juez de Control y Garantías va a hacer valer la especialización de lo que dice la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales y Convención de los Derechos del Niño, que si hay que tomar medidas, no se busca castigar cuando un niño, un adolescente comente una infracción penal, lo que se busca hacer que se resocialice, porque si hay una infracción penal, que tiende hacía la resocialización".

"En lo personal, agregó, no estoy de acuerdo con la normativa que el Honorable Congreso de la Nación sancionó, porque no se debatió profundamente, sino que prevalecieron las emociones y la opinión pública en los legisladores nacionales, para modificar la edad de imputabilidad".

Finalmente, cerró su mensaje diciendo; "esto es una base para que ustedes conozcan la ley y la idea es que pensemos, cada vez que vamos a hacer un acto que podría activar el aparato penal por infracción a la ley penal y que pongan el empeño necesario para que no ocurra y comparecer como personas imputadas".