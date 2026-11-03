Copa Libertadores 2027: Boca, Belgrano y Argentinos Juniors entre los 13 equipos que ya están clasificados

El Xeneize aseguró su lugar tras ganar el Superclásico, mientras que el Pirata había conseguido el boleto al conquistar el Apertura. El Bicho también se sumó y la próxima edición del torneo continental comienza a tomar forma.

Hoy 20:08

La Copa Libertadores 2027 comienza a definir a sus protagonistas y ya son 13 los equipos que aseguraron su clasificación. Entre ellos aparecen Boca Juniors, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors, los primeros representantes argentinos confirmados para la próxima edición del certamen más importante de Sudamérica.

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Boca consiguió su boleto después de vencer por 1 a 0 a River en el Superclásico, resultado que le permitió garantizar un lugar entre los mejores de la tabla anual. Sin embargo, todavía deberá definir si ingresará directamente a la fase de grupos o si tendrá que disputar las instancias preliminares.

Por su parte, Belgrano fue el primer conjunto argentino en clasificarse tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026, lo que le aseguró su presencia en la fase de grupos. A ellos se sumó Argentinos Juniors, que selló su clasificación luego de derrotar por 2 a 1 a Atlético Tucumán.

Entre los equipos del resto del continente que ya tienen su participación asegurada aparecen Flamengo y Palmeiras de Brasil, Junior de Barranquilla de Colombia, Independiente del Valle de Ecuador, Olimpia de Paraguay, Alianza Lima de Perú y Metropolitanos, Carabobo y Deportivo Táchira de Venezuela. También consiguió su boleto Bolívar de Bolivia.

La próxima edición contará con 47 equipos, distribuidos entre la fase de grupos y las rondas preliminares. El certamen tendrá ocho grupos de cuatro integrantes, mientras que las tres etapas clasificatorias se disputarán entre el 2 de febrero y el 11 de marzo de 2027.

La fase de grupos comenzará el 6 de abril y todavía restan definirse numerosos cupos, incluidos los correspondientes al campeón del Clausura, la Copa Argentina y las posiciones finales de la tabla anual del fútbol argentino.