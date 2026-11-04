Una encuesta reveló qué piensan los argentinos sobre la llegada del papa León XIV al país

Un relevamiento de Opina Argentina indicó que dos de cada tres consultados tienen una imagen positiva del pontífice.

Hoy 19:45

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina genera una expectativa mayoritaria entre la población. Así lo refleja una encuesta realizada por la consultora Opina Argentina, que reveló que aproximadamente dos tercios de los argentinos tienen una imagen favorable del pontífice, cuya llegada está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El estudio se realizó entre el 23 y el 25 de octubre, sobre una muestra de 2.205 personas de todo el país. Según los resultados, el 46% manifestó tener una imagen muy positiva del Papa y otro 18% expresó una valoración algo positiva. En contraste, el 14% tiene una percepción negativa, mientras que el 22% no cuenta con una opinión definida.

La valoración presenta diferencias según la identificación política de los encuestados. Entre quienes se reconocen como peronistas, la imagen favorable de León XIV alcanza el 71%. En el electorado de La Libertad Avanza, en cambio, llega al 55%. En ese sector, la imagen negativa representa el 22%, frente al 9% registrado entre los consultados identificados con el peronismo.

El conocimiento sobre la llegada del pontífice es prácticamente generalizado: el 97% de los encuestados afirmó estar al tanto de la visita. Sin embargo, al evaluar su importancia, las respuestas muestran algunas diferencias. El 60% considera que se trata de un acontecimiento relevante, el 33% opina lo contrario y el 7% no expresó una postura.

Otro aspecto consultado fue el carácter que la población le atribuye al viaje. Para el 57%, se trata principalmente de una visita religiosa, mientras que el 31% la interpreta como un acontecimiento político. El 12% restante no tiene una opinión formada.

La diferencia también se observa según el género: entre las mujeres, el 64% considera que la visita tiene una finalidad religiosa y el 24% la vincula con la política. Entre los hombres, las proporciones son del 49% y el 37%, respectivamente.

El relevamiento también indagó sobre el posible impacto de la llegada de León XIV en el Gobierno nacional. En este punto, el 60% considera que la visita no beneficiará ni perjudicará la gestión de Javier Milei. Por su parte, el 16% cree que tendrá un efecto negativo, el 10% estima que favorecerá al Ejecutivo y el 14% no tiene una posición definida.

La interpretación del viaje influye en esa percepción. Entre quienes lo consideran un acontecimiento religioso, el 68% sostiene que no tendrá consecuencias políticas para el Gobierno y solo el 11% cree que lo perjudicará. En cambio, entre quienes lo ven como un hecho político, la expectativa de un impacto negativo asciende al 30%.

La encuesta también preguntó con qué espacio político identifican los argentinos al pontífice. La mitad de los participantes respondió que León XIV no está vinculado con ningún sector de la política nacional, mientras que el 24% no supo definir una respuesta. En conjunto, el 75% no lo relaciona con una fuerza partidaria. Entre quienes sí lo asocian con algún espacio, el 15% mencionó al peronismo, el 5% al Frente de Izquierda, el 4% a La Libertad Avanza y el 1% al PRO o al radicalismo.

La visita papal tendrá una agenda que incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. El cronograma contempla encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

La llegada está prevista para el domingo 8 de noviembre, con un arribo al Aeroparque Jorge Newbery. Durante esa jornada, León XIV participará de la ceremonia de bienvenida, tendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y mantendrá una reunión con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y luego encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. También están previstas actividades en la Universidad Católica Argentina y encuentros con referentes religiosos.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde presidirá una celebración multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones y mantendrá reuniones con integrantes de la Iglesia local. La jornada finalizará con su regreso a Buenos Aires.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre, el Papa visitará el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y celebrará una misa en la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján. Luego partirá desde Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar con su agenda internacional.

La visita tendrá un significado histórico para el país, ya que será la primera de un pontífice desde el viaje de Juan Pablo II en 1987. Los resultados del relevamiento muestran que, más allá de las diferencias políticas, existe una valoración mayoritariamente favorable hacia León XIV y una expectativa extendida por su llegada.