El Gobierno relativizó la suba del riesgo país tras la derrota de Trump, pero reconoció el impacto de la incertidumbre local

Desde la Casa Rosada atribuyeron parte de la suba a la volatilidad internacional y aseguraron que debería estabilizarse. Sin embargo, admitieron que las dudas sobre el escenario político argentino condicionan la confianza de los inversores de cara a 2027.

Hoy 23:44

El Gobierno de Javier Milei buscó minimizar el impacto de la derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos sobre los mercados argentinos y, en particular, sobre el riesgo país, que este miércoles alcanzó los 852 puntos básicos, su nivel más alto en más de un año. Sin embargo, desde la Casa Rosada reconocieron que la incertidumbre política local también representa un factor de presión para los activos financieros.

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Tras la jornada negativa para los bonos argentinos, pese a las subas registradas en Wall Street y otras bolsas internacionales, funcionarios del Ejecutivo consideraron que los movimientos responden, en parte, a una reacción habitual de los mercados frente a acontecimientos electorales de relevancia internacional.

“Siempre pasa que cuando hay una elección de estas características, trascendente, hay movimientos de arriba para abajo que duran un poco y después se estabiliza. Era lo lógico”, sostuvo ante TN una fuente con acceso al despacho presidencial.

Desde el oficialismo explicaron que la volatilidad internacional suele tener un impacto mayor sobre las economías emergentes y, particularmente, sobre la Argentina, debido a sus antecedentes de incumplimiento de compromisos financieros. Para respaldar esa interpretación, en Balcarce 50 compararon las reacciones de los mercados ante los resultados electorales de Brasil.

“Cuando ganó Bolsonaro en Brasil bajó el riesgo país y subieron los bonos. Cuando ganó Lula da Silva, subió el riesgo país y bajaron los bonos. ¿Qué sucedió en Argentina en el medio? Nada”, señalaron.

La incertidumbre política local, otro factor de presión

Más allá del escenario internacional, en el Gobierno reconocieron que las dudas sobre el futuro político argentino también condicionan el comportamiento de los inversores. La falta de definiciones sobre las alianzas electorales y las candidaturas para 2027 aparece como uno de los elementos que, según fuentes oficiales, impide que el riesgo país regrese a los niveles más bajos registrados durante la gestión de Milei.

“Lo que pone un piso alto es la incertidumbre política”, admitieron desde el Ejecutivo. En ese sentido, consideraron que el indicador podría encontrar un punto de equilibrio cuando se definan los acuerdos electorales y se conozca con mayor claridad el escenario de competencia para las próximas presidenciales.

Este diagnóstico también genera diferencias dentro del oficialismo. Mientras algunos funcionarios, entre ellos Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Santiago Caputo, consideran necesario acelerar los acuerdos políticos para garantizar estabilidad, otros referentes, como Eduardo y Martín Menem, plantean evitar alianzas que puedan perjudicar la construcción territorial de La Libertad Avanza en las provincias.

La discusión se da en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar su programa económico y sostener la confianza de los mercados, mientras comienza a preparar su estrategia para las elecciones de 2027.

El Gobierno asegura que tiene respaldo para afrontar los vencimientos

Pese a la preocupación por la evolución del riesgo país, desde la Casa Rosada sostienen que la Argentina cuenta con herramientas financieras suficientes para afrontar sus compromisos y descartan la necesidad inmediata de regresar a los mercados internacionales para refinanciar la deuda.

“Está blindado”, remarcaron fuentes oficiales al referirse al esquema de financiamiento del país.

En esa línea, el vocero presidencial Adrián Ravier había mencionado un conjunto de recursos con los que cuenta el Ejecutivo, entre ellos más de US$15.000 millones en reservas, el swap con China por US$20.000 millones y la posibilidad de operar con futuros por otros US$15.000 millones.

Además, en el Gobierno proyectan un importante ingreso de divisas durante 2027, impulsado por las liquidaciones del sector agropecuario y energético. “La Argentina puede sostener un dólar estable y pagar los vencimientos”, afirmaron desde el oficialismo.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también buscó transmitir tranquilidad frente a las repercusiones de las elecciones estadounidenses. Durante un encuentro organizado por la Fundación FIEL, descartó que el país fuera a atravesar un “miércoles negro” y aseguró que el resultado electoral en Estados Unidos no modifica el rumbo económico argentino.

“Para Argentina nada cambia. Vamos a seguir con la ortodoxia, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer”, sostuvo el funcionario. También manifestó su expectativa de que 2027 sea un año más tranquilo, pese al calendario electoral.

El costo del riesgo país para las empresas argentinas

Aunque el Ejecutivo considera que la última suba responde a un movimiento transitorio, también reconoce que mantener un indicador elevado tiene consecuencias sobre la economía real. Con un riesgo país de 852 puntos, las empresas argentinas enfrentan mayores dificultades para conseguir financiamiento en los mercados internacionales.

Un nivel alto encarece el acceso al crédito, incrementa las tasas que deben afrontar las compañías y puede limitar las posibilidades de inversión y expansión de la actividad económica.

Desde el oficialismo confían en que, si se mantiene el programa económico y se despejan las dudas políticas, el indicador retomará una tendencia descendente.

El vocero presidencial sostuvo que se trata de un escenario transitorio y recordó que durante la gestión de Alberto Fernández el riesgo país llegó a superar los 2.500 puntos básicos. “Si nosotros hacemos las cosas bien, independientemente de un shock transitorio como este, creemos que el riesgo país va a seguir descendiendo y vamos a estar en niveles más parecidos a nuestros vecinos”, afirmó.

De esta manera, mientras el Gobierno relativiza el efecto de la derrota de Trump y confía en la solidez de su programa económico, también reconoce que la incertidumbre política argentina será una variable central para la evolución de los mercados durante los próximos meses.