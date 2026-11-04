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VIDEO I Insólito: intentaron robarle a Nicolás Otamendi frente al hotel de River

El defensor vivió un incómodo momento mientras compartía con los hinchas en Mar del Plata. Un simpatizante intentó sacarle la gorra de un manotazo cuando se estaba sacando una fotografía y su reacción quedó registrada en video.

Hoy 23:46
Otamendi rob

Una situación inesperada protagonizó Nicolás Otamendi este miércoles en la puerta del hotel donde se encuentra alojado el plantel de River Plate, en Mar del Plata. En la previa del encuentro ante Aldosivi, el defensor se acercó a los simpatizantes para firmar camisetas, sacarse fotos y compartir un momento con los fanáticos.

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Sin embargo, lo que era un encuentro distendido terminó con un episodio insólito. Mientras posaba para una fotografía con una hincha, una persona que estaba detrás suyo intentó sacarle la gorra de un tirón.

El futbolista reaccionó rápidamente y logró sujetar la prenda con una de sus manos para evitar que se la llevaran. Inmediatamente se dio vuelta y miró hacia la persona que había intentado quitársela, en una escena que generó sorpresa entre los presentes.

El momento quedó registrado por las cámaras de TyC Sports, que transmitían en vivo desde el lugar. Pese al incómodo episodio, Otamendi continuó con su acercamiento a los hinchas, en la antesala del compromiso que River disputará este jueves frente al Tiburón por la última fecha del Torneo Clausura 2026.

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