En un ajustado final, Olímpico se recuperó en La Banda y venció a Lanús

El Negro volvió al triunfo en un duelo clave en el Vicente Rosales al imponerse 95 a 94 ante el Granate, en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet.

04/11/2026

Olímpico de La Banda consiguió una importante victoria por 95 a 94 ante Lanús en el estadio Vicente Rosales, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El conjunto dirigido por Leonardo Costa tuvo que trabajar hasta el cierre para quedarse con el triunfo, con Lucas Pérez como gran protagonista.

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Olímpico tuvo un buen comienzo, con efectividad desde larga distancia (3/6 en triples) y velocidad para correr la cancha. Lanús encontró en Johnson y Bombino sus vías de gol más confiables para mantenerse en juego y, con el aporte de James desde el banco, logró cerrar el primer cuarto a su favor por 22 a 21.

En el segundo parcial, el Granate comenzó a manejar las acciones con intervenciones destacadas de Johnson, que le permitieron establecer una ventaja de 36 a 31 cuando restaban cinco minutos para el descanso largo. El Negro buscó reaccionar con las penetraciones de Wrighten y una defensa más agresiva, pero la visita terminó mejor la primera mitad y se fue al vestuario arriba por 52 a 43.

En el complemento, Lanús llegó a sacar una máxima de 15 puntos, aunque un nuevo gran pasaje de Wrighten permitió la recuperación de Olímpico, que se puso 61 a 57 a falta de 3:40 para finalizar el tercer cuarto. Johnson volvió a responder en los momentos de mayor exigencia y sostuvo al Granate al frente por 68 a 64 de cara al último segmento.

En el cuarto decisivo, la diferencia se mantuvo alrededor de los seis puntos durante buena parte del desarrollo. Olímpico encontró respuestas en Romegialli y Corum, con conversiones desde el perímetro, hasta que aparecieron dos triples fundamentales de Lucas Pérez para dar vuelta el marcador y poner al Negro arriba por 87 a 86, con 2:50 por jugar.

El desenlace fue de enorme tensión, con ambos equipos disputando cada posesión. Finalmente, Olímpico se quedó con un trabajado y valioso triunfo por 95 a 94, apoyado en el protagonismo ofensivo de Lucas Pérez, máximo anotador del equipo con 23 puntos, para desatar el festejo en el Vicente Rosales.

De esta manera, Olímpico sumó un resultado valioso para sus aspiraciones en la Liga Nacional y buscará seguir creciendo en una temporada marcada por la exigencia y la paridad de la competencia.

Fotos: Prensa Olímpico