Crisis bancaria en Paraguay: intervinieron una entidad vinculada a Santiago Peña y renunció el titular del Banco Central

El Banco Central de Paraguay dispuso la intervención de Ueno Bank por una grave insuficiencia de capital y suspendió sus servicios. La Justicia ordenó detener a ocho directivos, mientras el presidente Santiago Peña pidió la renuncia del titular del organismo regulador.

03/11/2026

Una fuerte crisis financiera sacudió a Paraguay este martes luego de que el Banco Central interviniera Ueno Bank, una entidad vinculada al presidente Santiago Peña, por una grave insuficiencia de capital. La medida provocó la suspensión de sus servicios y dejó a los ahorristas sin acceso inmediato a su dinero. En paralelo, la Justicia ordenó la detención de ocho directivos de la institución y el titular del organismo regulador, Carlos Carvallo, presentó su renuncia.

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El banco administraba importantes sumas de dinero correspondientes a pensiones y otras partidas estatales. Según informó el Banco Central de Paraguay, la intervención tiene como objetivo “proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero”. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a organizar el procedimiento para garantizar la devolución de los depósitos y determinar la situación financiera de la entidad.

La crisis también tuvo consecuencias en la conducción del organismo encargado de supervisar el sistema financiero. Carvallo, quien había presidido la financiera Ueno antes de asumir al frente del Banco Central en 2023, formalizó su salida después de que Peña le solicitara la renuncia durante la jornada. El mandatario comunicó la decisión a través de sus redes sociales: “Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay”.

La Justicia ordenó detener a ocho directivos

En paralelo con la intervención bancaria, la Justicia paraguaya dispuso la detención de ocho integrantes de la conducción de Ueno Bank, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez. El directivo se presentó ante las autoridades policiales durante la tarde del martes.

La medida judicial se conoció en medio de la investigación sobre la situación de la entidad y las responsabilidades de sus principales autoridades. Por el momento, las autoridades financieras trabajan para garantizar que los clientes puedan recuperar sus ahorros y evitar que la crisis tenga consecuencias sobre el resto del sistema bancario.

El vínculo de Santiago Peña con la entidad

La intervención también puso bajo atención la relación del presidente paraguayo con el grupo empresario que controlaba Ueno Bank. Peña había tenido acciones en una compañía vinculada a la entidad bancaria, aunque se desprendió de esas participaciones durante 2025.

El mandatario, que asumió en 2023 y tiene mandato hasta 2028, quedó involucrado en la repercusión política de la crisis luego de solicitar la salida de Carvallo, quien había estado al frente de la financiera Ueno antes de conducir el Banco Central.

La situación abrió un escenario de incertidumbre para los clientes de la entidad, que quedaron temporalmente imposibilitados de operar con normalidad, mientras las autoridades avanzan con las medidas necesarias para ordenar la situación financiera y determinar las responsabilidades correspondientes.