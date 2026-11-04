Comienza el juicio por homicidio en Jujuy contra Micaela Rivadeneira

El juicio por el homicidio de Lautaro Flores, con Micaela Rivadeneira como acusada, avanza tras la conformación del tribunal correspondiente.

Hoy 02:32

En un importante avance en el caso del homicidio de Lautaro Flores, de 20 años, se ha conformado el tribunal que presidirá las audiencias del juicio en Jujuy. Micaela Rivadeneira, de 25 años, está acusada de homicidio simple y se encuentra actualmente cumpliendo una prisión domiciliaria por un período de 60 días, tras ser señalada como la responsable de la muerte del joven músico.

El crimen ocurrió el domingo 26 de julio en el barrio 1° de Marzo, donde se alega que Rivadeneira atacó a Flores con un arma blanca, causándole una herida mortal que resultó en su deceso al día siguiente. Esta situación ha generado un gran interés público y ha puesto de manifiesto la necesidad de justicia en la comunidad.

Según fuentes cercanas a la investigación, se ha confirmado que el tribunal designado se encargará de llevar a cabo las audiencias de debate; sin embargo, los nombres de los magistrados aún no han sido revelados públicamente, lo que ha generado un ambiente de hermetismo en torno al caso. La información fue corroborada por el diario local El Tribuno de Jujuy.

El fiscal Aldo Lozano, quien lidera la investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, ha finalizado la etapa de investigación y ha expresado su deseo de que el juicio se lleve a cabo antes de finalizar el año. Este hecho es crucial para la familia de la víctima, quienes buscan justicia y claridad en este trágico suceso.

Recientemente, el juez Gastón Mercau presidió una audiencia de control donde se aprobaron las pruebas presentadas por el fiscal, lo que permite que la causa avance hacia la fijación de la fecha del debate oral, responsabilidad de la Oficina de Gestión Judicial. La aceptación de estas pruebas es un paso significativo en el proceso judicial.

Un aspecto fundamental en este caso es la supuesta violación de la prisión domiciliaria por parte de Rivadeneira, quien habría sido vista en el estadio “23 de Agosto” durante un partido de Gimnasia y Esgrima el 25 de octubre. Este evento ha suscitado inquietudes sobre el respeto a las medidas cautelares impuestas por el juzgado.

El juez de Control, Marco Espinassi, había accedido anteriormente a la solicitud de la defensa de Rivadeneira, quien estuvo prófuga por cuatro días antes de entregarse a las autoridades. En este contexto, se espera que la Fiscalía reciba un informe de la Brigada de Investigaciones sobre las grabaciones de las cámaras de seguridad del club, lo que podría tener repercusiones en la situación legal de la acusada.

Durante la audiencia reciente, la madre de Lautaro Flores, Jorgelina Soto, hizo un llamamiento emocional exigiendo que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria, manifestando su compromiso en la búsqueda de justicia. "No voy a bajar los brazos, voy a seguir saliendo a las calles a pedir justicia y para que se revoque este beneficio, tan innecesario, que no se lo merece por haber asesinado", expresó Soto, reflejando el dolor y la lucha de la familia por obtener justicia.