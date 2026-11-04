Joven de 22 años confiesa haber simulado robo en Resistencia

Un joven de 22 años fue aprehendido tras admitir que simuló un robo de tres millones de pesos para justificar un faltante de dinero en su trabajo como repartidor de una avícola en Resistencia.

Hoy 03:12

Un joven de 22 años ha sido aprehendido en Resistencia, Chaco, tras confesar que simuló un robo para encubrir el faltante de tres millones de pesos de la empresa avícola para la que trabajaba. La denuncia inicial fue presentada el 31 de octubre, donde el empleado afirmaba que dos motociclistas armados habían interceptado el camión de reparto y sustraído la recaudación del día.

Según el relato del denunciante, el incidente ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando regresaba de realizar entregas junto al chofer del camión. En su versión, las motocicletas Honda Tornado interrumpieron su camino en la intersección de avenida Rodríguez Peña y Goitía, donde los asaltantes, con cascos negros, los amenazaron con armas de fuego exigiendo el dinero.

Sin embargo, la investigación llevada a cabo por el Servicio Externo de la comisaría primera metropolitana reveló inconsistencias en el relato del joven. A medida que avanzaban las indagaciones, se detectaron cambios en su versión sobre los autores del asalto y la vestimenta de los supuestos delincuentes.

Ante estas discrepancias, y tras ser informado sobre las implicaciones legales de realizar una falsa denuncia, el joven confesó que el asalto nunca había ocurrido. Afirmó que había contraído una deuda económica con un prestamista de nacionalidad colombiana y había diseñado un plan para sustraer el dinero sin que su compañero, el chofer, se percatara de la maniobra.

La fiscal en turno, doctora Julieta Arolfo, ha ordenado recibir declaración testimonial al conductor del camión y tomar la denuncia del propietario o encargado de la avícola, que es considerado damnificado en este caso. La aprehensión del joven ha sido una medida necesaria ante la gravedad de la situación.

Además, los investigadores están en busca de grabaciones de cámaras de seguridad en la zona y realizan averiguaciones para localizar a otro hombre que podría estar implicado en el hecho. La causa ha sido caratulada como supuesto hurto e infracción al artículo 245 del Código Penal por falsa denuncia, según información proporcionada por la policía del Chaco.