Detenido un joven por homicidio en Tucumán tras intensa investigación

La División Búsqueda y Captura de Prófugos detuvo a un joven de 25 años en Tucumán, acusado de homicidio, tras una exhaustiva investigación y allanamientos.

Hoy 01:19

En un operativo llevado a cabo por la División Búsqueda y Captura de Prófugos, se logró la detención de un joven de 25 años, conocido como "Negrito", en la capital de Tucumán. Este joven se encontraba prófugo de la justicia por una causa de homicidio que ha captado la atención de las autoridades locales. La captura tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Perú al 2.400, donde los efectivos policiales lograron ubicarlo tras un arduo trabajo de investigación.

El operativo se realizó el pasado miércoles y fue el resultado de una investigación meticulosa que involucró a diferentes unidades de la fuerza policial. En la búsqueda del sospechoso, se contó con la colaboración de la División Delitos Telemáticos, quienes aportaron información clave. Además, la presencia de testigos hábiles fue fundamental para el éxito de la operación, lo que demuestra la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos.

El director General de Investigaciones, Comisario General Miguel Carabajal, supervisó de cerca el operativo, asegurando que se siguieran todos los protocolos necesarios para garantizar una detención efectiva y segura. Esta acción pone de relieve el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen en Tucumán, especialmente en casos tan sensibles como el homicidio.

La detención de este joven representa un paso significativo en la resolución de este caso de homicidio, que había generado preocupación en la comunidad. Las autoridades han manifestado su intención de continuar con las investigaciones para esclarecer todos los detalles relacionados con el crimen y asegurar que se haga justicia.

Este tipo de intervenciones son parte de una estrategia más amplia para combatir la delincuencia en la región, y reflejan el trabajo conjunto entre diferentes divisiones policiales. La División Búsqueda y Captura de Prófugos ha estado activa en los últimos meses, logrando importantes avances en la captura de individuos que se encuentran en la clandestinidad por diversos delitos.

La comunidad de Tucumán puede sentirse más segura tras este importante avance en la investigación, y las autoridades han instado a los ciudadanos a seguir colaborando con la policía para mantener la seguridad en la provincia. La vigilancia y el apoyo de la población son esenciales para continuar con el trabajo de las fuerzas de seguridad.