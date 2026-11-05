Fin de una era: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal tras 23 años

El delantero, de 41 años, confirmó que no volverá a vestir la camiseta de su país. Se despidió con un emotivo mensaje y cerró una etapa histórica marcada por récords, títulos y más de dos décadas como referente del seleccionado.

Hoy 08:14

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal y puso fin a una etapa de 23 años defendiendo la camiseta de su país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El futbolista, de 41 años, comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje cargado de emoción y aseguró que llegó el momento de darle paso a las nuevas generaciones.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros”, escribió Cristiano, quien remarcó que nunca sintió esa camiseta como algo exclusivamente suyo.

“Durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro”, expresó.

El delantero reconoció además que la decisión no fue sencilla. “No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”, señaló.

Cristiano debutó con la selección mayor de Portugal en agosto de 2003, cuando tenía apenas 18 años, y desde entonces se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia del equipo nacional.

A lo largo de su trayectoria disputó 234 partidos y convirtió 146 goles, además de conquistar la Eurocopa 2016 y la Nations League 2019.

“Nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal”, agregó en su despedida.

Los números de una carrera histórica

Cristiano construyó una trayectoria sin precedentes con la camiseta de Portugal. Tenía apenas 18 años cuando debutó bajo la conducción de Luiz Felipe Scolari. Durante los siguientes 23 años fue una de las principales figuras del equipo y se convirtió en el máximo goleador de su historia.

En total, acumuló 18.604 minutos en cancha, con 45 asistencias y 32 tarjetas amarillas. Además, solo recibió una tarjeta roja en toda su trayectoria internacional, según los datos del registro estadístico.

Sus números por competencia

Partidos amistosos: 56 encuentros y 22 goles.

56 encuentros y 22 goles. Eliminatorias para el Mundial: 48 partidos y 37 goles.

48 partidos y 37 goles. Clasificación para la Eurocopa: 42 partidos y 39 goles.

42 partidos y 39 goles. Eurocopa: 30 partidos y 14 goles.

30 partidos y 14 goles. Copa del Mundo: 27 partidos y 11 goles.

27 partidos y 11 goles. UEFA Nations League: 15 partidos y 9 goles.

15 partidos y 9 goles. Fase final de la Nations League: 6 partidos y 6 goles.

6 partidos y 6 goles. Playoffs para el Mundial: 4 partidos y 4 goles.

4 partidos y 4 goles. Copa Confederaciones: 4 partidos y 2 goles.

4 partidos y 2 goles. Playoffs para la Eurocopa: 2 partidos y 2 goles.

Su recorrido desde las juveniles

Antes de llegar a la selección mayor, CR7 también tuvo un extenso recorrido por los equipos juveniles de Portugal. En total, disputó 34 partidos y marcó 18 goles entre las categorías Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sub-21 y el seleccionado olímpico.

Su primera aparición con una camiseta nacional fue el 23 de febrero de 2001, cuando tenía 16 años y 19 días y jugó para Portugal Sub-15.

Con estos registros, Cristiano Ronaldo cierra una etapa de 23 años en la selección mayor, en la que dejó una marca histórica: 234 partidos y 146 goles con Portugal.