DC Studios prepara una nueva película de Constantine con guion de Francis Galluppi

El director de The Last Stop in Yuma County y responsable de la próxima entrega de Evil Dead fue convocado para escribir una nueva historia del detective sobrenatural de DC Comics.

Hoy 07:24

John Constantine tendrá una nueva adaptación cinematográfica. DC Studios eligió a Francis Galluppi para escribir el guion de una película centrada en el investigador de fenómenos sobrenaturales conocido también como Hellblazer. La información fue publicada por medios especializados a partir de un reporte de Deadline.

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El proyecto se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo. Por el momento, no tiene director ni integrantes del elenco confirmados, y tampoco se dieron a conocer detalles sobre su argumento. Además, todavía no está claro si la producción formará parte del nuevo universo cinematográfico de DC, encabezado por James Gunn y Peter Safran, o si será una historia independiente.

Galluppi llamó la atención con su ópera prima, The Last Stop in Yuma County, un thriller criminal que transcurre en un restaurante ubicado en medio del desierto. Su próximo trabajo será Evil Dead Wrath, la séptima película de la reconocida franquicia de terror, cuyo estreno está previsto para el 7 de abril de 2028. El cineasta llegó a ese proyecto después de presentar una historia original a Sam Raimi, creador de la saga.

Un personaje con varias versiones

Creado por Alan Moore, Steve Bissette y John Totleben, John Constantine apareció por primera vez en 1985, en las páginas de The Saga of the Swamp Thing. Se trata de un detective británico especializado en magia, demonología y asuntos sobrenaturales, un personaje que se distingue por sus métodos poco convencionales y su personalidad manipuladora.

En el cine, Keanu Reeves interpretó a Constantine en la película de 2005, dirigida por Francis Lawrence y coprotagonizada por Rachel Weisz. Aunque en aquella adaptación el personaje fue trasladado de Londres a Los Ángeles y tuvo algunos cambios respecto de los cómics, con el paso de los años la película consiguió una importante base de seguidores.

Desde hace tiempo, Reeves y Lawrence trabajan para concretar una segunda entrega, con Akiva Goldsman a cargo del guion. El proyecto recibió avances en su desarrollo, pero su futuro todavía no está definido. La llegada de una nueva película escrita por Galluppi abre interrogantes sobre cómo convivirán ambas producciones, aunque no se anunció que la secuela de Reeves haya sido cancelada.

El personaje también tuvo una adaptación televisiva protagonizada por Matt Ryan, cuya serie se estrenó en NBC en 2014 y contó con una sola temporada. Posteriormente, el actor volvió a interpretarlo en producciones vinculadas al llamado Arrowverso.

Por ahora, DC Studios no anunció una fecha de estreno ni precisó el rumbo de esta nueva película. El primer paso será el desarrollo del guion, mientras continúa la expectativa por el posible regreso de Reeves al papel que interpretó hace más de dos décadas.