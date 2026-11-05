Gerardo Zamora participó de un encuentro diplomático en la Residencia Oficial del Embajador de Uruguay

El senador nacional compartió en sus redes sociales imágenes de la velada, en la que coincidió con representantes diplomáticos y el director de la Casa de Ana Frank de Ámsterdam.

Hoy 07:30

El senador nacional Gerardo Zamora participó de un encuentro en la Residencia Oficial del Embajador de la República Oriental del Uruguay en Argentina, donde compartió una velada con representantes diplomáticos de distintos países, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y otras personalidades.

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El propio Zamora dio a conocer la actividad a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia del encuentro y agradeció especialmente la invitación del presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

La reunión contó también con la presencia del embajador de los Países Bajos y de Ronald Leopold, director de la Casa de Ana Frank de Ámsterdam, quien llegó a la Argentina para participar de las actividades vinculadas con el III Congreso Internacional Ana Frank.

En su publicación, el legislador santiagueño puso en valor el significado de esta convocatoria y el legado de Ana Frank, cuya historia continúa promoviendo la reflexión sobre la memoria, los derechos humanos y la convivencia democrática.

La velada se realizó en la antesala del III Congreso Internacional Ana Frank, que reúne en nuestro país a más de 200 jóvenes de 20 países hasta el 7 de noviembre, bajo el lema “Encuentro para construir esperanza en tiempos de incertidumbre”.

El encuentro internacional propone generar espacios de intercambio entre las nuevas generaciones y fortalecer el compromiso con la memoria histórica y los valores democráticos.

Finalmente, Zamora expresó su agradecimiento al presidente Yamandú Orsi por la invitación y destacó los lazos de hermandad que unen a ambos pueblos.