Crítica de "Wildwood (El bosque salvaje)"

Una joya de la animación dirigida por Travis Knight que trata de los reproches, la madurez, el dolor y la muerte, y que podría apuntar a todo en los Premios Oscar.

Hoy 07:08

Por Fausto Fernández

Para Fotogramas

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La muerte presidía 'Los mundos de Coraline' (2009), recorría en sordina la farsa expresionista centroeuropea 'The Boxtrolls' (2014) y se tañía, con cadencia oriental, en 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' (2016). La muerte, financiera, que ha sobrevolado la artesanal productora Laika es el corazón de esta ambiciosa producción que enlaza espectaculares secuencias de acción (y una batalla final de épica eisensteiniana) con un hambre cinética, y cinéfila, desarmantes. La idea de la magia como verdugo, inconsciente, de la propia magia podría (ojalá no) ser el más consecuente epitafio de un cine ya anacrónico.

De momento, entreguémonos con el asombro de un espectador inocente a una joya de la animación (del cine), tan cuidada formalmente (esa fotografía del veterano Caleb 'El corcel negro' Deschanel, alucinante) como compleja en su aparente sencillez de cuento de hadas. Una historia sobre reproches, madurez, dolor y, claro, sobre la muerte. El 'Cristal oscuro' de una nueva generación quizás aún sin conciencia del fin de los días.

Para todos los que aman, de verdad, la fantasía, la magia y el cine.