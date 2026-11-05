Milei y Pedro Sánchez se saludaron con frialdad al encontrarse en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid

El presidente argentino y el jefe del Gobierno español se estrecharon la mano durante la recepción oficial en Madrid, en el primer encuentro cara a cara tras los cruces y las declaraciones insultantes que protagonizaron meses atrás.

Hoy 06:36

Javier Milei y Pedro Sánchez protagonizaron un frío y distante saludo durante la recepción oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrolla este jueves en Madrid. El encuentro, seguido de cerca por las cámaras y la prensa internacional, representó el primer cara a cara entre ambos mandatarios tras la fuerte polémica que generaron los insultos del presidente argentino contra el jefe del Gobierno español.

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El saludo se produjo en la Galería de las Colecciones Reales, donde Sánchez recibió a los representantes de las delegaciones junto al rey Felipe VI y al secretario general de la Comunidad Iberoamericana, Andrés Allamand.

Milei primero saludó al monarca español, en un intercambio acompañado por sonrisas mutuas. Sin embargo, cuando llegó el turno de Sánchez, el mandatario argentino se limitó a estrecharle la mano en un gesto rápido y protocolario, sin muestras de cercanía por parte de ninguno de los dos.

Antes de ese encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, había recibido a Milei a su llegada al recinto. Ambos también mantuvieron un breve intercambio y se estrecharon la mano.

La presencia del presidente argentino era uno de los principales atractivos de la jornada. Milei había llegado a Madrid el miércoles, pero decidió no participar de la ceremonia inaugural de la cumbre, realizada en el Teatro Real, ni de la cena ofrecida posteriormente por los reyes en el Palacio Real. En cambio, mantuvo una reunión con Santiago Abascal, líder del partido español Vox.

Una cumbre marcada por las ausencias

Madrid es sede este jueves del plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, que reúne a representantes de los 22 países que integran la comunidad. La convocatoria adquirió especial relevancia después de las dificultades registradas en la edición anterior, realizada en Ecuador, donde solamente participaron cuatro jefes de Estado.

En esta oportunidad, diez países estarán representados por sus máximas autoridades, aunque también se destacan ausencias importantes, entre ellas las de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y la venezolana Delcy Rodríguez.

El encuentro es presidido por Felipe VI, acompañado por Pedro Sánchez y Andrés Allamand. La jornada comenzó con un discurso del monarca y continuará con las intervenciones del presidente español y de los representantes de las distintas delegaciones.

Entre los primeros mandatarios en llegar estuvo la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien fue recibida por Albares antes de participar del saludo oficial.

La cumbre se desarrolla en un escenario internacional atravesado por cambios geopolíticos y tensiones diplomáticas, con el objetivo de recuperar protagonismo para la Comunidad Iberoamericana. En ese contexto, el breve y distante intercambio entre Milei y Sánchez se convirtió en una de las imágenes políticas más destacadas de la jornada.