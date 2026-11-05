Ronnie Wood sorprendió a Pergolini con sus recuerdos de Maradona y su admiración por Messi

El histórico guitarrista de los Rolling Stones visitó Otro Día Perdido y repasó anécdotas de su vida, su relación con Diego Maradona y los hábitos que mantiene para cuidar su salud.

Hoy 02:43

El legendario guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, protagonizó una entrevista especial con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido, donde habló de su extensa trayectoria musical, sus recuerdos de Diego Maradona, su admiración por Lionel Messi y los hábitos que incorporó para mantenerse saludable.

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El músico británico, que llegó a la Argentina para presentar su espectáculo solista, fue recibido con una ovación del público. "Señoras y señores, de pie, hay un Stone en la casa", anunció Pergolini, mientras los presentes coreaban el tradicional “Olé, olé”.

"Extrañé Argentina. Es muy bueno volver", expresó Wood, visiblemente contento por reencontrarse con sus seguidores.

Sus noches de fiesta con Diego Maradona y la admiración por Messi

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando el guitarrista recordó su amistad con Diego Armando Maradona, con quien compartió numerosas anécdotas.

"Éramos compañeros, compinches. Nos íbamos de fiesta juntos", contó entre risas. Además, recordó que ambos solían intercambiar sus nombres como parte de una broma: Maradona lo llamaba Diego y él respondía llamándolo Ronald.

"Bailamos y nos divertíamos. Nos comunicábamos a través de la música. Pasábamos unas noches divertidas juntos y luego olvidábamos lo que había pasado", relató.

La conversación también incluyó a Lionel Messi, por quien Wood manifestó una profunda admiración.

"Me encanta ver a un artista, y él es un artista. No lo conozco, nunca lo conocí, pero hay un respeto mutuo, sin duda. Me encanta ver el talento", aseguró el músico, quien contó que disfruta del fútbol y que pasa parte de su tiempo en Barcelona.

La particular dieta de Ronnie Wood para mantenerse saludable

Otro de los temas que despertó curiosidad fue la rutina alimentaria que sigue el guitarrista, especialmente después de haber atravesado problemas de salud.

Lejos de la imagen de excesos que durante décadas acompañó a los Rolling Stones, Wood reveló que actualmente apuesta por una alimentación equilibrada, con abundantes vegetales, pescado y desayunos completos.

"Tengo un momento donde quiero tomar café, tempranito a la mañana. Después me tomo varios cafés más, un buen desayuno, y eso es lo principal para estar listo para el día", explicó.

También confesó que suele saltearse el almuerzo y que complementa su alimentación con jugos verdes y cereales.

"Me gustan los vegetales. Le pongo foco a comer muchos vegetales porque no puedo comer mucha carne roja, así que trato de mantener el equilibrio", detalló.

Cómo era la relación entre las grandes bandas de rock

Durante la charla, Wood también recordó sus primeros años en la música y destacó el respeto que existía entre las grandes bandas durante la década de 1970.

Según explicó, grupos como The Who y los Rolling Stones mantenían una relación de camaradería, aunque también competían por superarse musicalmente y alcanzar los primeros puestos de los rankings.

Entre recuerdos, confesiones y anécdotas, Ronnie Wood dejó una entrevista cargada de historia, humor y nostalgia, en la que volvió a demostrar su cariño por la Argentina y su entusiasmo por seguir haciendo música.