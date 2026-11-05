Cinco condenados por transporte de marihuana en Salta hacia Tucumán

Cinco personas han sido condenadas a penas de prisión por transportar más de 23 kilos de marihuana desde Salta hacia Tucumán utilizando la modalidad del 'coche puntero'.

Hoy 01:43

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta ha dictado condenas para cinco individuos involucrados en el transporte de más de 23 kilos de marihuana, quienes enfrentan penas de entre 3 y 7 años de prisión. Este caso, que ha captado la atención del público, se relaciona con un operativo realizado en septiembre de 2024, donde se interceptó un cargamento destinado a la provincia de Tucumán durante un control de Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 68, cerca de Cafayate.

Los acusados utilizaban un sistema denominado 'coche puntero', que consiste en coordinar dos vehículos para evadir controles de las fuerzas de seguridad. En este caso, uno de los automóviles, un Renault Logan, actuaba como vehículo adelantado, mientras que el segundo era el que transportaba la droga. Esta estrategia aumentó el riesgo para los involucrados, ya que la Gendarmería estaba alerta ante situaciones sospechosas.

Las condenas fueron anunciadas el pasado 9 de octubre, luego de un juicio que se llevó a cabo entre julio y septiembre. Las penas más severas fueron impuestas a Alejo Ricardo Silva, quien recibió 7 años de prisión, y Emilio Alejandro Tapia, condenado a 6 años y 6 meses. Asimismo, Luciano Cancino y Mara Antonella Di Bez fueron sentenciados a 6 años, con Di Bez cumpliendo su condena en arresto domiciliario.

Un aspecto relevante de este caso es que ya son seis las personas condenadas por el mismo crimen, lo que refleja la magnitud de la operación de tráfico de estupefacientes. Luis Benjamín Vicente, otro de los implicados, recibió una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional, siendo considerado un partícipe secundario de la maniobra.

El descubrimiento del cargamento ocurrió el 14 de septiembre de 2024, cuando las fuerzas de seguridad detuvieron un Renault Logan que transportaba a Silva, Tapia, Cancino y Vicente. Posteriormente, un segundo vehículo, conducido por Enzo Javier Gutiérrez y su pareja Di Bez, fue interceptado. La coordinación entre ambos coches, el uso de equipos de comunicación portátil y el horario inusual de circulación despertaron las sospechas de los gendarmes.

Al revisar el baúl del segundo automóvil, las autoridades encontraron una bolsa de arpillera que contenía 24 paquetes de marihuana, sumando un peso total superior a los 23 kilos. Este hallazgo resultó determinante para la acusación en el juicio, que destacó la cantidad significativa de droga involucrada, suficiente para generar cerca de 55 mil dosis.

Silva, quien en un principio logró escapar y se mantuvo prófugo durante casi once meses, fue finalmente detenido el 6 de agosto de 2025 tras regresar de Brasil, donde, según la fiscalía, había estado oculto. Durante el juicio, se evidenció que los acusados residían en el barrio Santa Ana de Salta y que habían planificado el traslado de la marihuana hacia Tucumán, con Silva desempeñando un rol central en la operación al haber incluso empeñado un automóvil para financiar la compra de la droga.