Consejos para mantener tu conexión Wi Fi estable y duradera

En un 2021, el uso de internet en Argentina superó el 90% de la población, lo que hace crucial contar con una conexión WiFi estable. Con estos consejos, podrás mejorar la calidad de tu red y evitar cortes inesperados.

Hoy 06:12

La categoría de temas varios incluye una variedad de temas de interés, y uno de los más relevantes en la actualidad es cómo hacer que el WiFi no se corte. En un mundo donde la conectividad es esencial, optimizar nuestra red se vuelve fundamental.

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Según un informe de la Enacom de 2021, más del 90% de los hogares argentinos cuentan con acceso a internet, lo que resalta la necesidad de tener una conexión estable. Sin embargo, muchos usuarios siguen enfrentando problemas de cortes y caídas de señal.

Uno de los factores más comunes que afectan la estabilidad del WiFi es la ubicación del router. Colocarlo en un lugar central de la casa y alejado de objetos metálicos o interferencias puede ayudar a maximizar la señal. Si es posible, evita ponerlo en lugares cerrados.

Además, es recomendable actualizar el firmware del router regularmente. Estas actualizaciones no solo mejoran la seguridad de la red, sino que también pueden optimizar el rendimiento y la estabilidad de la conexión.

Utilizar una contraseña fuerte para tu red WiFi es clave para prevenir accesos no autorizados. Esto no solo protege tu información, sino que también evita que otras personas consuman tu ancho de banda, lo que puede provocar cortes.

Otra estrategia práctica es cambiar el canal de transmisión del router. A menudo, las redes WiFi de los vecinos pueden interferir con la tuya, especialmente en áreas densamente pobladas. Cambiar a un canal menos congestionado puede mejorar la calidad de la señal.

Finalmente, considerar la implementación de un extensor de rango o un sistema de malla es una excelente opción si tu hogar es grande o tiene muchas paredes. Estos dispositivos ayudan a ampliar la cobertura de tu red, asegurando que cada rincón de tu casa tenga una señal fuerte y estable.