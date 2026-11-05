Un hombre de 43 años balea a motociclistas en Santa Fe

Un violento incidente en Santa Fe involucró a un hombre de 43 años que disparó contra motociclistas, generando pánico entre los vecinos.

Hoy 04:18

Un episodio de extrema violencia tuvo lugar en Santa Fe, donde un hombre de 43 años disparó contra un grupo de motociclistas en plena madrugada. Este insólito suceso ocurrió aproximadamente a las 4:40 a.m. y fue presenciado por numerosos vecinos que se encontraban en la zona.

Según las imágenes capturadas por testigos, el agresor salió semidesnudo a la calle y disparó su arma hacia los motociclistas que circulaban a alta velocidad. El ataque resultó en la detención del individuo y el secuestro de un arma de grueso calibre, lo que desató un clima de pánico en el vecindario.

El hombre, que se encontraba a la altura del bulevar entre la calle 21 y las vías férreas, emergió de un estacionamiento donde tenía una camioneta de color rojo. En la grabación, se observa cómo el agresor se posiciona en la vereda y, al pasar una moto, empuña su arma y efectúa al menos tres disparos, aunque afortunadamente no alcanzaron a impactar en el vehículo.

Los testigos, atónitos ante la violencia del acto, expresaron su asombro a través de gritos de incredulidad. Uno de los jóvenes que grabó el suceso comentó: «Le tira, le tira, le tira... pará, loco de mierda», reflejando la tensión que se vivió en ese instante. La escena fue tan impactante que el testigo advirtió a sus amigos sobre el peligro, diciendo: «Casi me pega a mí, boludo. Vámonos a la mierda, amigo, tiene un fierro».

El agresor no solo disparó contra los motociclistas, sino que también hizo un disparo al aire antes de regresar a su vivienda, lo que intensificó el estado de alarma en la zona. En medio de este caos, otro vecino se acercó para recriminarle su conducta irresponsable.

Ante la situación de riesgo, el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional III de la Policía de Santa Fe activó un operativo para neutralizar la amenaza. Los efectivos policiales lograron aprehender al sospechoso y recuperar el arma utilizada, un revólver calibre .357 Magnum, que desmintió las suposiciones iniciales sobre el calibre del arma.

El caso ha sido derivado a la Fiscalía de Cañada de Gómez, donde se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes. Se están recabando testimonios y analizando nuevas grabaciones de seguridad para esclarecer los antecedentes y la cronología de este conflicto vecinal, que ha dejado a la comunidad consternada.