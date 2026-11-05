Ginecólogo en Chaco enfrenta prisión preventiva por múltiples abusos

Gustavo Osmar Kumiega, ginecólogo en Chaco, seguirá en prisión preventiva tras el rechazo a su excarcelación, enfrentando diez denuncias por abusos y violencia obstétrica.

Hoy 03:48

La Justicia de Chaco ha dictado la prisión preventiva para el ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega, quien está acusado de diversos delitos relacionados con la libertad sexual, estafa y lesiones graves, en un contexto de violencia obstétrica y reproductiva. Esta decisión fue anunciada el pasado martes durante una audiencia virtual, donde el Equipo Fiscal Especial rechazó el pedido de excarcelación presentado por su defensa.

El expediente judicial incluye un total de diez denuncias contra el médico chaqueño. De estas, seis están vinculadas a presuntos abusos sexuales ocurridos durante las consultas ginecológicas, tres corresponden a posibles casos de mala praxis, y la última denuncia se refiere a un presunto abuso sexual con acceso carnal. La complejidad del caso ha llevado a la intervención de dos fiscalías provinciales para abordar las distintas denuncias presentadas.

La Fiscalía de Investigación Penal N.º 6, encabezada por Mariana Echarri, está a cargo de nueve de los expedientes, mientras que el caso que involucra el abuso sexual con acceso carnal ha sido asignado a la Fiscalía de Investigación Penal N.º 4, dirigida por Jorge Cáceres Olivera. La decisión de mantener a Kumiega en prisión preventiva tiene como objetivo garantizar el avance de la investigación por los hechos denunciados.

Kumiega fue detenido el 16 de octubre en su domicilio en Resistencia, como parte de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia provincial. Estos operativos se llevaron a cabo no solo en su hogar, sino también en su consultorio particular y en el sanatorio Femechaco, donde el médico ejercía su profesión. Durante las inspecciones, los investigadores lograron incautar documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos relevantes para la causa.

Tras su arresto, el ginecólogo fue inicialmente alojado en el Departamento de Investigaciones Complejas, y posteriormente fue trasladado a Colonia Popular, donde continúa su detención mientras se llevan a cabo las actuaciones judiciales pertinentes. Los primeros testimonios que han salido a la luz incluyen relatos de pacientes que han denunciado presuntos abusos durante las consultas médicas, así como cuestionamientos sobre ciertas prácticas realizadas durante las atenciones ginecológicas.

Las acusaciones en contra de Kumiega también hacen referencia a comentarios de índole sexual y contactos posteriores entre el médico y algunas pacientes a través de redes sociales, elementos que están siendo analizados por los investigadores para esclarecer las circunstancias de cada uno de los hechos denunciados. La defensa del ginecólogo ha rechazado las acusaciones, argumentando que las conductas atribuidas no constituyen delitos y que los procedimientos médicos se llevaron a cabo conforme a los protocolos establecidos.

El caso de Gustavo Osmar Kumiega pone de relieve la importancia de abordar las denuncias por violencia obstétrica y delitos contra la libertad sexual, visibilizando las problemáticas que enfrentan muchas mujeres en el ámbito de la salud reproductiva.