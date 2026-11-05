El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 5 de noviembre de 2026: vuelve el calor con una máxima de 31°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin precipitaciones para este 5 de noviembre, con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso. La humedad rondará el 90%.

Hoy 06:30

Luego de las lluvias registradas durante el miércoles en Santiago del Estero, el pronóstico para este jueves 5 de noviembre anticipa una mejora en las condiciones del tiempo, con el regreso del calor y sin precipitaciones previstas para la jornada.

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De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 14°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 31°C, marcando una importante amplitud térmica entre las primeras horas del día y la tarde.

El organismo prevé que el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la jornada, con condiciones más estables que las registradas en los últimos días.

Otro de los datos destacados será la elevada humedad, que rondará el 90%, especialmente durante las primeras horas del día.

De esta manera, la Madre de Ciudades tendrá un jueves cálido y sin lluvias previstas, ofreciendo una tregua después de las precipitaciones que afectaron a distintos sectores de la Capital durante el miércoles.

Como siempre, se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante posibles modificaciones en las condiciones del tiempo.