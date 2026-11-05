Maya Hawke se suma a la película de Magic: The Gathering

La actriz de Stranger Things será una de las figuras centrales de la adaptación cinematográfica del popular juego de cartas. Matt Johnson estará a cargo de la dirección y también escribirá el guion junto a Noah Gardner y Aidan Fitzgerald.

Hoy 07:43

Maya Hawke fue elegida para integrar el elenco de la próxima película de acción real basada en Magic: The Gathering, el exitoso juego de cartas creado por Wizards of the Coast. La producción estará a cargo de Legendary Entertainment y Hasbro Entertainment, que buscan llevar la popular franquicia al cine y desarrollar un universo audiovisual más amplio.

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La actriz tendrá un papel importante dentro de un elenco coral, aunque por el momento no se dieron a conocer detalles sobre el personaje que interpretará. Según informó Deadline, los productores tenían especial interés en incorporarla y le ofrecieron el papel antes de comenzar las audiciones para otros integrantes del reparto.

La película será dirigida por Matt Johnson, cineasta conocido por BlackBerry y Nirvanna the Band the Show. Además, participará en la escritura del guion junto a Noah Gardner y Aidan Fitzgerald. Johnson es también un jugador de Magic y compartió su entusiasmo por el proyecto, al recordar sus propias experiencias en torneos del juego.

Por ahora, no se revelaron detalles de la trama, el resto del elenco ni una fecha de estreno. La adaptación forma parte de un acuerdo entre Legendary y Hasbro para desarrollar una película y posibles producciones televisivas ambientadas en el universo de la franquicia.

Un fenómeno que llega a Hollywood

Lanzado en 1993, Magic: The Gathering es considerado el primer juego de cartas coleccionables de la historia. Su propuesta combina estrategia, construcción de mazos y enfrentamientos entre magos que utilizan criaturas, hechizos y distintos recursos para derrotar a sus adversarios.

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A lo largo de más de tres décadas, la marca construyó una comunidad internacional de millones de jugadores y amplió su universo a través de novelas, videojuegos, torneos y convenciones. También concretó colaboraciones con franquicias como El señor de los anillos, Final Fantasy, Star Trek y Marvel.

Para Maya Hawke, el proyecto representa otro paso importante en su carrera después de alcanzar popularidad internacional con Stranger Things, donde interpreta a Robin Buckley. También participó en películas como Mujercitas, Asteroid City y Maestro, además de prestar su voz al personaje de Ansiedad en Intensa-Mente 2.

Su próximo estreno cinematográfico será Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva precuela de la saga, en la que interpretará a una versión joven de Wiress.

La incorporación de Hawke constituye el primer anuncio importante de casting para la película de Magic: The Gathering. Con el proyecto todavía en desarrollo, resta conocer qué otros intérpretes se sumarán a una adaptación que buscará trasladar a la pantalla grande uno de los universos de fantasía más reconocidos del mundo de los videojuegos de mesa.