El Gobierno busca mostrar unidad ante el Papa: quiénes fueron invitados al Palacio Libertad

La recepción reunirá a figuras de distintos espacios políticos, empresarios y autoridades nacionales. Entre los convocados aparecen nombres que llaman la atención por el actual escenario político.

Hoy 07:52

El papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a la Argentina y, entre sus primeras actividades oficiales, mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. La cita está prevista para las 18.30.

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La convocatoria fue organizada por el Gobierno nacional con la intención de reunir a dirigentes de distintos espacios políticos y sectores sociales durante la visita del Sumo Pontífice.

Entre los invitados se encuentran todos los gobernadores del país y la vicepresidenta Victoria Villarruel, según confirmó el canciller Pablo Quirno. “Al Palacio Libertad están invitados los gobernadores y la vicepresidente”, señaló el funcionario.

También fueron convocados legisladores nacionales, autoridades de otros poderes del Estado y jueces de la Corte Suprema, en una actividad que buscará mostrar una amplia representación institucional.

Entre los empresarios que trascendieron como invitados aparecen Marcos Galperin, Eduardo Eurnekian, Alejandro Bulgheroni, Marcelo Mindlin, Eduardo Elsztain, Alberto Roemmers, Mario Montoto, Daniel Hadad, Francisco de Narváez y Daniel Vila.

Antes del encuentro en el Palacio Libertad, Javier Milei recibirá a León XIV en Aeroparque, tras su llegada desde Montevideo. Luego, el Pontífice visitará el Monumento al General San Martín y será recibido oficialmente en Casa Rosada, donde mantendrá una reunión con el Presidente.

La presencia de Victoria Villarruel adquiere especial relevancia por la distancia política que mantiene con la Casa Rosada, aunque su convocatoria fue confirmada oficialmente junto con la de los mandatarios provinciales.

El encuentro en el Palacio Libertad será uno de los primeros actos de la agenda de León XIV en la Argentina, que continuará durante los días siguientes con actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.