Termas de Río Hondo se encuentra bajo un cielo nublado: clima para hoy Jueves 5 de noviembre de 2026

Los termenses disfrutarán de un día nublado con temperaturas agradables. El pronóstico anticipa un cambio hacia días más soleados en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses se despertaron con un cielo nublado que cubre la ciudad. La temperatura actual se encuentra en los 17.8 °C, con una sensación térmica de 17.5 °C, lo que hace que el clima sea bastante cómodo para las actividades diarias.

La humedad en la zona se mantiene alta, alcanzando el 82%, lo que puede causar una leve sensación de bochorno. A pesar de esto, el viento del este a 9 km/h proporciona un alivio, especialmente en las horas más cálidas del día.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 17.6 °C y una máxima de 25.9 °C, lo que sugiere un ambiente bastante cálido a pesar de la cobertura de nubes. Los termenses deberán estar preparados para un clima que, aunque cubierto, será agradable.

La situación mejorará mañana, ya que el pronóstico indica un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 17.2 °C de mínima y los 29.9 °C de máxima. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y actividades recreativas.

De acuerdo al pronóstico extendido, el sábado también se presentará cubierto, con mínimas de 17.8 °C y máximas de 25.1 °C. Los termenses pueden anticipar un fin de semana variado en cuanto al clima, con días que alternarán entre sol y nubes.

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