La épica de tres amigos: viajaron hasta Brasil en un Renault 6 y conocieron a Franco Colapinto que manejó la Renoleta

Los amigos cumplieron su sueño de conocer a Franco Colapinto. Hernán, Claudio y Pablo se endeudaron, restauraron un vehículo de 1977 y viajaron hasta Interlagos para alentar al piloto.

Hoy 09:12

La pasión por Franco Colapinto puede llevar a los fanáticos a hacer cosas impensadas. Hernán, Claudio y Pablo son tres amigos de Santa Fe que restauraron un auto Renault 6 y se endeudaron para viajar hasta San Pablo con el objetivo de vivir de cerca el Gran Premio de Brasil. Pero la aventura tuvo un premio todavía más especial: lograron conocer al piloto de Alpine, que incluso se subió al vehículo.

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La historia comenzó en mayo, durante una jornada en el taller. Los tres estaban mirando la clasificación de Colapinto y, al mismo tiempo, siguiendo las redes sociales, donde se había viralizado la historia de unos chicos que habían acondicionado un auto para viajar hasta Ushuaia. Esa imagen despertó una idea que parecía una locura, pero que con el correr de los días se transformó en un objetivo concreto.

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“Un sábado, a principios de mayo, me dice: ‘Mirá estos locos, tenemos que hacer una de esas’. Y bueno, vamos a hacerla en noviembre y a Interlagos”, recordó uno de los amigos en Telenoche.

La propuesta no quedó solamente en una charla. El lunes siguiente volvieron a reunirse y terminaron de tomar la decisión. “Le dije: ‘Vamos, no arrugues’. Le tuvimos que pedir permiso a nuestras mujeres”, contó entre risas.

Los tres son dueños del auto que restauraron y con el que emprendieron el viaje desde Esperanza, Santa Fe, hasta Brasil. Bautizaron al vehículo de 1977 como la “Renoleta”.

Para concretar la aventura, incluso tuvieron que hacer un esfuerzo económico importante. “Los tres nos endeudamos para venir”, reconocieron.

El encuentro con Colapinto también tuvo su propia preparación. Según contaron, llevaban ocho días en contacto con la manager del piloto, María Catarineu, para coordinar la reunión. Finalmente, el sábado recibieron un mensaje del propio Franco, con quien acordaron el lugar y la manera en que se concretaría el encuentro.

Cómo fue el encuentro con Colapinto

Los tres amigos también compartieron en sus redes sociales todo el recorrido de la transformación del vehículo, desde que lo consiguieron hasta convertirlo en la “Renoleta”. En uno de los videos, incluso, mostraron un mensaje que Franco Colapinto les había enviado antes de conocerse.

“Son los número uno. ¿Cómo va la Alpineta? ¿Cómo viene eso? Son unos animales, están locos. ¿Me van a dejar manejar la Renoleta una vueltita? Me vuelvo loco. Si no, llévenme ustedes o voy en el techo”, les dijo el piloto de Alpine.

Finalmente, el encuentro se concretó y tuvo un momento que ninguno de los tres olvidará: Colapinto se subió al vehículo y lo manejó por las calles de Brasil.

Colapinto se subió a manejar el auto de tres amigos que fueron desde Santa Fe a Brasil. (Video: IG/la.alpine.a527)

Durante la charla, la representante del piloto les preguntó si tenían entradas para la carrera. Franco intervino y los invitó a asistir al Gran Premio: “Vengan a la carrera”. Además, contó que apenas vio la noticia sobre el viaje de los santafesinos quiso conocerlos.

Los fanáticos también aprovecharon la oportunidad para entregarle varios regalos. Pero la experiencia no terminó ahí: le enseñaron a pasar los cambios y le dieron algunas indicaciones para manejar la Renoleta. Incluso, se animaron a pedirle que acelerara fuerte, tal como lo hace cuando compite en la Fórmula 1.

F1: los horarios y el cronograma completo del GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30

Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14.00

Todos los eventos son en horario de Argentina.