Dafne Keen reveló que le ofrecieron cocaína en fiestas de Hollywood cuando tenía apenas 11 años

La actriz de Logan contó que recibió ofrecimientos de drogas durante su infancia en la industria cinematográfica.

Hoy 08:12

Dafne Keen sorprendió con una revelación sobre las experiencias que atravesó durante su infancia en Hollywood. La actriz, que alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Laura, también conocida como X-23, en Logan, contó que le ofrecieron cocaína en fiestas de fin de rodaje cuando tenía apenas 11 años.

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La intérprete, actualmente de 21 años, hizo estas declaraciones durante una entrevista en el podcast Inside of You, conducido por Michael Rosenbaum. Allí habló sobre su relación con el alcohol y las drogas y explicó que nunca sintió interés por consumir sustancias, en parte por las situaciones que había presenciado desde muy pequeña.

"Como actriz infantil, fui testigo de muchas de esas cosas cuando era chica y simplemente no me interesaban. Me ofrecían cocaína en las fiestas de fin de rodaje. Era muy chiquita, tenía 11, 12 o 13 años", relató.

Keen explicó que esos episodios influyeron en su decisión de mantenerse alejada de las drogas. Incluso contó que, durante su adolescencia, llegó a fingir que ya había consumido alguna sustancia para evitar la presión de otras personas.

"Solía mentir para que no me insistieran. Decía que estaba bien, que no quería tomar porque ya había consumido algo", recordó. En realidad, aseguró, permanecía completamente sobria.

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La actriz también aclaró que disfruta de salir, bailar y compartir tiempo con otras personas sin necesidad de consumir alcohol. "Puedo salir y quedarme hasta las seis de la mañana, pero sobria. Me gusta la música, bailar y estar con gente", explicó.

El recuerdo de Hugh Jackman

Durante la misma conversación, Keen recordó su experiencia en el rodaje de Logan (2017), donde compartió pantalla con Hugh Jackman. La actriz tenía apenas 11 años cuando interpretó a la protegida de Wolverine y destacó especialmente el comportamiento de su compañero.

"Me dio mucho apoyo y muy buenos consejos. Siempre fue encantador", expresó sobre Jackman, a quien definió como una figura paternal durante aquella etapa de su vida.

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Además, valoró que el actor estuviera atento a sus condiciones laborales y a su bienestar durante las filmaciones. Según contó, Jackman se aseguró de que nadie abusara de sus horarios de trabajo, de que pudiera disfrutar del rodaje y de que no quedara expuesta a tensiones internas del equipo.

"Fue increíblemente protector y maravilloso", afirmó.

Una carrera que comenzó desde muy chica

Keen nació en España y comenzó a trabajar como actriz durante su infancia. Su salto a la fama internacional llegó con Logan, donde compartió protagonismo con Jackman y Patrick Stewart. Años después volvió a interpretar a X-23 en Deadpool & Wolverine (2024).

También protagonizó la serie La materia oscura, participó en The Acolyte, del universo Star Wars, y forma parte del elenco de la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, donde interpretará a Artemisa.

Sus declaraciones vuelven a poner el foco en las experiencias a las que pueden quedar expuestos los actores infantiles dentro de la industria del entretenimiento, incluso cuando participan de grandes producciones de Hollywood.