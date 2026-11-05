Scarlett Johansson reveló que su papel en The Batman: Part II le provocó angustia existencial

La actriz reconoció que interpretar a su misterioso personaje en la secuela dirigida por Matt Reeves fue uno de los desafíos más difíciles de su carrera. Aunque no quiso revelar su identidad, aseguró que le costó encontrar la manera de abordarlo.

Hoy 08:03

Scarlett Johansson habló por primera vez sobre las dificultades que atravesó para interpretar a su personaje en The Batman: Part II, la esperada secuela protagonizada por Robert Pattinson. La actriz reconoció que el papel le generó una particular angustia existencial y que fue especialmente complicado encontrar el enfoque adecuado para darle vida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, en el marco de la promoción de sus próximos proyectos, Johansson fue consultada sobre cuál de sus recientes trabajos la había llevado más lejos de su zona de confort: la película de DC o The Exorcist: Martyrs. Sin dudarlo, señaló a la producción de Batman.

"Me provocó mucha angustia existencial, por alguna razón. Fue muy difícil de descifrar", explicó. También reconoció que no sabe si esa dificultad estuvo relacionada con la naturaleza del personaje o con el momento personal que atravesaba. "Me costó mucho encontrarle la vuelta. Fue un papel difícil en muchos sentidos", agregó.

A pesar de sus declaraciones, Johansson evitó revelar a quién interpretará en la película. La identidad de su personaje permanece bajo reserva y, hasta el momento, DC Studios no brindó información oficial al respecto.

Su incorporación al universo de Matt Reeves fue confirmada en mayo. La actriz compartirá elenco con Robert Pattinson, quien volverá a interpretar a Bruce Wayne, además de Sebastian Stan, Brian Tyree Henry y otros intérpretes que se suman a la franquicia.

Te recomendamos: "The Exorcist: Martyrs" presentó su primer avance con una sombría Scarlett Johansson

Entre las versiones que circularon sobre su personaje aparecen los nombres de Gilda Dent, esposa de Harvey Dent, y Hiedra Venenosa, aunque ninguna de esas posibilidades fue confirmada oficialmente.

Una secuela muy esperada

The Batman: Part II continuará la historia presentada en la película de 2022, con una nueva investigación en Ciudad Gótica y el regreso de Pattinson como el Caballero de la Noche.

La producción atravesó algunos cambios durante su rodaje luego de que Matt Reeves debiera apartarse temporalmente por un asunto familiar. El cineasta Steven Soderbergh colaboró en las etapas finales de filmación, mientras Reeves continúa vinculado al proyecto y supervisará su trabajo en posproducción.

La película tiene previsto su estreno en cines para el 18 de febrero de 2028 y es una de las apuestas más importantes de DC Studios para los próximos años.