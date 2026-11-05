Las temperaturas ascienden en La Banda: clima favorable para este Jueves 5 de noviembre de 2026

La Banda, Santiago del Estero, enfrenta un clima nublado en la jornada de hoy, pero se preparan temperaturas cálidas para el fin de semana. Los bandeños disfrutarán de días soleados y temperaturas elevadas en los próximos días.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta nublado en la jornada de hoy, con una temperatura actual de 18.6 °C que se siente como 18 °C. La humedad alcanza el 70%, lo que genera una sensación de pesadez en el ambiente, mientras que el viento sopla a 8.3 km/h desde el este-sureste.

Sin embargo, a partir de hoy, los bandeños podrán disfrutar de un cambio notable en el clima, ya que el pronóstico indica que el día será soleado. La temperatura mínima será de 18.6 °C y la máxima alcanzará los 29.7 °C, lo que promete ser un alivio ante la nubosidad actual.

De cara al viernes, se espera un incremento significativo en las temperaturas, con una mínima de 18.8 °C y una máxima que podría llegar a los 36.5 °C. Los bandeños deben prepararse para un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Para el sábado, el panorama cambiará un poco, ya que el clima se presentará cubierto con una mínima de 18.2 °C y una máxima de 26.1 °C. A pesar de esta variación, se mantendrá una temperatura agradable para la época del año.

En resumen, el clima en La Banda para hoy Jueves 5 de noviembre de 2026 será soleado con temperaturas que oscilarán entre los 18.6 °C y 29.7 °C. El viernes se anticipa un calor intenso, mientras que el sábado podría traer un aumento en la nubosidad y temperaturas más frescas.

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