Añatuya se asoma a un clima soleado: temperaturas agradables para hoy Jueves 5 de noviembre de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. Se espera un ascenso en el termómetro para los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy, los añatuyenses se despertaron con un clima soleado y temperaturas que rondan los 18.4 °C. La sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 16.1 °C, lo que invita a disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde.

Con una humedad del 56% y un viento suave de 11.5 km/h desde el este, las condiciones climáticas son perfectas para un paseo por la ciudad. Los cielos despejados y el sol brillando prometen un día muy agradable para todos los habitantes.

El pronóstico para hoy indica que la temperatura mínima será de 15.1 °C y la máxima alcanzará los 29.4 °C, lo que permitirá disfrutar de un clima templado ideal para actividades al aire libre. Este tipo de jornada es característico de la primavera en la región.

De acuerdo con el pronóstico, mañana se espera un día igual de soleado, con una mínima de 18.3 °C y una máxima de 34.4 °C, lo que podría generar un clima más cálido. Los añatuyenses deberían prepararse para un leve aumento en las temperaturas.

Finalmente, el día sábado mantendrá el buen clima con una mínima de 15.8 °C y una máxima de 25.7 °C. Sin duda, estos días soleados son una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de las actividades familiares.

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