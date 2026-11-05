Daniel Ruiz, intendente de Clodomira: "La familia tiene una gran crisis y cada santiagueño debe asumir su responsabilidad"

En diálogo con Radio Panorama, el jefe comunal se refirió al femicidio de María Galván, analizó la problemática social y la falta de contención de los jóvenes. También destacó las políticas educativas como el boleto estudiantil gratuito y las obras proyectadas para el Club Atlético Clodomira.

Hoy 09:38

El intendente de Clodomira, Daniel Ruiz, habló con Radio Panorama sobre distintas problemáticas sociales que atraviesan a la comunidad, a partir del femicidio de María Galván, y planteó la necesidad de fortalecer el rol de las familias y el compromiso de la sociedad en la prevención de la violencia.

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“El corazón de la comunidad, que es la familia, tiene una gran crisis. Cada santiagueño tiene que asumir la responsabilidad, no todo pertenece al Gobierno o al sistema educativo. No se le puede echar la culpa de todo al Estado provincial o municipal. Esto es multicausal, afecta la situación económica que a la vez impacta en lo social”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que muchos jóvenes buscan contención fuera del ámbito familiar, en espacios que no siempre representan una alternativa adecuada. “La juventud busca salidas en otro lugar en lugar de encontrar la contención en la familia, en otros contextos que no son los mejores”, señaló.

Ruiz también hizo referencia a los patrones culturales que atraviesan la violencia de género y consideró que existe una responsabilidad colectiva para modificar esas conductas. “Vivimos en una sociedad muy machista que legitima estos hechos. Hay elementos que anticipan estos casos, pero el Estado no está dentro de una familia”, manifestó.

Asimismo, destacó el papel que pueden desempeñar las instituciones educativas en la detección temprana de situaciones de riesgo, a través de sus gabinetes psicopedagógicos y de mayores herramientas de acompañamiento.

Educación y boleto estudiantil gratuito

Al referirse a las políticas educativas de su gestión, el intendente recordó las inversiones realizadas desde su primer mandato. Entre ellas, mencionó la construcción de la sede de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) con fondos propios y la implementación del boleto estudiantil gratuito, que alcanza a estudiantes desde el nivel inicial hasta el universitario.

“Desde mi primera gestión invertimos mucho en educación. Hemos construido la sede de la UNSE con fondos propios e implementado el boleto estudiantil gratuito”, indicó.

Para Ruiz, estas medidas forman parte de una apuesta a la formación de las nuevas generaciones. También planteó la importancia de promover la cultura del trabajo y modificar determinadas pautas sociales. “Los adultos del futuro están en la primaria y en la secundaria. Si cambiamos esa mentalidad, esa cultura del facilismo, de que todo se logra de manera fácil, podemos promover la cultura del trabajo”, sostuvo.

Las obras en el Club Atlético Clodomira

En otro tramo de la entrevista, Ruiz se refirió a los trabajos proyectados para el Club Atlético Clodomira y señaló que, pese al aumento de los costos, las obras continúan avanzando.

“Vamos por las bases y esperamos para el aniversario de Clodomira contar con todo lo que hemos proyectado: una tribuna, la cerca perimetral y la iluminación para la práctica del deporte”, explicó.

El jefe comunal destacó la importancia de la actividad deportiva como herramienta de inclusión y prevención. “El deporte incluye, forma y saca a los jóvenes del ocio y las adicciones. Es la mejor manera de contenerlos”, afirmó.

También se refirió a la situación institucional de la entidad, que atravesó una etapa de dificultades. Según explicó, una comisión normalizadora presentó los balances y ahora los socios deberán elegir una nueva comisión directiva.

En ese marco, reclamó mayor participación de los asociados: “Tenemos que hacernos responsables, pagar la cuota del socio porque por redes sociales es fácil, la sociedad debe involucrarse. El club es de los socios, no del pueblo, y el Club Atlético Clodomira es independiente al municipio”.

Una crisis de valores y la necesidad de fortalecer a las familias

Finalmente, Ruiz consideró que existe una crisis de valores a nivel nacional, aunque destacó que Clodomira también cuenta con jóvenes que representan un motivo de orgullo por sus desempeños en el deporte, la educación y otros ámbitos.

Sin embargo, advirtió que hay otro sector que no encuentra los espacios de acompañamiento necesarios y sobre el cual es preciso trabajar. Para el intendente, ese abordaje debe comenzar por las familias, a las que definió como el primer ámbito de formación y socialización.

“El joven refleja en la calle lo que aprende en el primer agente socializador, que es la familia. Lo digo como padre y como intendente, pero a veces se confunden las atribuciones del municipio”, concluyó.