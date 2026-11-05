Crece la tensión entre Patricia Bullrich y el Gobierno: en Casa Rosada cuestionan su armado político

La senadora volvió a marcar diferencias con la gestión de Javier Milei y encabezó una reunión con dirigentes de La Libertad Avanza de su entorno.

Hoy 16:54

Las diferencias entre Patricia Bullrich y el Gobierno de Javier Milei sumaron un nuevo capítulo y comenzaron a generar preocupación en la Casa Rosada. En el oficialismo cuestionaron la decisión de la senadora de reunir a dirigentes de su entorno político y difundir una fotografía del encuentro, un gesto que interpretaron como la posible construcción de un espacio propio dentro de La Libertad Avanza.

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La tensión se profundizó luego de que Bullrich volviera a reclamar que los resultados de la recuperación económica alcancen a todos los sectores. En los últimos días, la legisladora también había expresado reparos sobre distintas decisiones oficiales, entre ellas el ajuste en Discapacidad contemplado en el Presupuesto 2027, la estrategia legislativa del Gobierno y las declaraciones del Presidente sobre los periodistas.

Además, después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la suspensión de los embargos a las pequeñas y medianas empresas hasta mayo de 2027, Bullrich sostuvo que venía reclamando esa medida desde hacía tiempo y pidió nuevas herramientas para acompañar a los sectores productivos.

Pero el episodio que generó mayor malestar en el oficialismo fue una reunión que la exministra de Seguridad mantuvo con alrededor de una docena de dirigentes en sus oficinas de Palermo.

Del encuentro participaron diputados nacionales y referentes de La Libertad Avanza, entre ellos Silvana Giúdici, Damián Arabia, Sabrina Ajmechet y Martín Matzkin. También estuvieron el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, el exjefe de campaña Gerardo Milman y el exintendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela.

Aunque todos forman parte del espacio libertario, en la Casa Rosada consideran que su presencia en la reunión responde a su vínculo político con Bullrich.

La difusión de la fotografía provocó cuestionamientos desde el entorno presidencial. “Los diputados que están ahí sentados no son de Patricia, son del Gobierno, del Presidente, entraron por La Libertad Avanza”, señalaron desde el oficialismo.

Cerca de Karina Milei interpretaron el encuentro como un desafío a la conducción del espacio, al considerar que la senadora buscó mostrar capacidad de organización y respaldo parlamentario propio.

En esa línea, desde Balcarce 50 advirtieron que una cosa es que Bullrich mantenga reuniones institucionales con integrantes del bloque de senadores y otra diferente es convocar a legisladores de distintos distritos para exhibir un armado político propio.

Las señales de malestar también aparecieron en declaraciones públicas de otros referentes del Gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó recientemente que La Libertad Avanza no tiene dos posibles candidatos presidenciales y remarcó que Javier Milei es el único candidato del espacio.

Por su parte, Luis Caputo cuestionó que algunos dirigentes consideren que pueden llegar a la Presidencia simplemente porque el actual mandatario logró hacerlo. Aunque no mencionó nombres, en el oficialismo hubo quienes relacionaron sus declaraciones con las recientes diferencias de Bullrich.

Pese a los cuestionamientos, el Gobierno busca evitar una confrontación directa con la senadora. En distintos sectores reconocen su capacidad de negociación con los bloques aliados del Senado, un respaldo que consideran importante para avanzar con los proyectos legislativos.

Dentro del oficialismo también hay distintas posturas sobre cómo manejar la relación. Mientras algunos consideran necesario acercar posiciones e incluso contemplar una eventual candidatura compartida para las próximas elecciones, otros advierten sobre los riesgos de abrir una disputa interna que termine profundizando las diferencias.

Por el momento, Milei mantiene una postura de contención hacia Bullrich y no hay definiciones sobre un posible quiebre. La agenda institucional de los próximos días, atravesada por la visita del papa León XIV, también aparece como un factor que podría postergar nuevas discusiones dentro del oficialismo.