Francia: más de 600.000 personas salieron a las calles para reclamar mejores salarios y frenar el costo de vida

Trabajadores y estudiantes protagonizaron una nueva jornada de protestas en distintas ciudades del país.

Hoy 17:02

Francia volvió a vivir este jueves una masiva jornada de movilizaciones contra el aumento del costo de vida y en reclamo de salarios dignos. Trabajadores en huelga y estudiantes participaron de marchas en distintos puntos del país, en un escenario de creciente tensión social que mantiene bajo presión al gobierno del presidente Emmanuel Macron.

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Las cifras de participación variaron según las fuentes. Mientras las autoridades calcularon que hubo más de 600.000 manifestantes, la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los sindicatos convocantes, elevó la estimación a 1,6 millones de personas.

Entre los principales reclamos de las organizaciones gremiales figuran una actualización del salario mínimo interprofesional, aumentos para el conjunto de los trabajadores, una mayor justicia fiscal y la preservación de los servicios públicos. Además, respaldan las demandas de estudiantes de liceos, que desde septiembre reclaman mejores condiciones para desarrollar sus actividades educativas.

“Nada nos detendrá. Lo único que pondrá fin a la movilización es la respuesta a las reivindicaciones”, advirtió en París la secretaria general de la CGT, Sophie Binet.

La medida de fuerza también tuvo repercusiones en el funcionamiento de distintos espacios públicos. Entre los lugares afectados estuvieron la Torre Eiffel y algunas salas del Museo del Louvre, que permanecieron cerradas debido a los paros.

El clima de tensión se profundizó luego de los incidentes registrados durante las protestas del 17 de octubre, cuando se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, disturbios y saqueos en algunas zonas.

Ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció el despliegue de 70.000 efectivos policiales y anticipó que las autoridades responderán con “extrema firmeza” ante cualquier incidente.

Las movilizaciones de los últimos meses representan un desafío para la administración de Macron, cuyo mandato presidencial concluirá en mayo. En ese contexto, los sindicatos mantienen la presión en las calles y advierten que las medidas continuarán mientras no haya respuestas concretas a sus demandas.