Crisis política en Paraguay: Diputados aprobó por unanimidad el juicio político contra Santiago Peña pese a su renuncia

Los 78 legisladores presentes votaron a favor de iniciar el proceso contra el mandatario, quien presentó su dimisión en medio del escándalo financiero por el colapso de Ueno Bank. El Senado deberá definir cómo continúa el procedimiento.

Hoy 17:52

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves, por unanimidad, el juicio político contra el presidente Santiago Peña, en una jornada marcada por una profunda crisis institucional y financiera. La decisión se produjo minutos después de que el mandatario presentara formalmente su renuncia a la Presidencia, tras perder el respaldo de su propio partido.

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Durante una sesión extraordinaria, los 78 diputados presentes votaron a favor del proceso, impulsado a raíz del escándalo provocado por el colapso de Ueno Bank, entidad financiera intervenida por el Banco Central del Paraguay. La crisis dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus fondos y generó fuertes cuestionamientos sobre los vínculos del mandatario con el grupo empresarial propietario del banco.

La acusación parlamentaria contempla presuntos conflictos de intereses, mal desempeño de funciones e irregularidades en el manejo de fondos públicos y previsionales. También cuestiona la designación de autoridades del organismo regulador y las operaciones financieras realizadas con empresas vinculadas a la entidad bancaria.

La situación política de Peña se agravó cuando el Partido Colorado, encabezado por el expresidente Horacio Cartes, decidió acompañar el pedido de juicio político. Ante la pérdida de respaldo legislativo, el mandatario anunció su renuncia argumentando la necesidad de preservar la estabilidad institucional y la paz social del país.

Sin embargo, la dimisión no impidió que Diputados avanzara con la acusación. Ahora, el Senado paraguayo deberá determinar si continúa con el procedimiento de destitución o si se acepta la renuncia presidencial, una decisión que también podría tener consecuencias sobre los fueros que le corresponderían a Peña como exmandatario.

En paralelo, la Cámara Baja rechazó el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, con 48 votos en contra y 30 a favor. De esta manera, Alliana quedó encaminado para asumir la Presidencia y completar el período constitucional, previsto hasta agosto de 2028, una vez formalizada la salida de Peña.

El escenario mantiene a Paraguay en medio de una de sus mayores crisis políticas y financieras recientes, mientras continúan las investigaciones sobre Ueno Bank y crecen los reclamos de los ahorristas afectados por la intervención bancaria.